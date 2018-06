Una joven denunció que cuatro sujetos la violaron salvajemente

Fotos DENUNCIA Trabajaba la 10a y ahora pasó a Delitos Comunes.

26/06/2018 -

Cuatro misteriosos encapuchados habrían atacado sexualmente a una adolescente en una estación de servicios abandonada, a la vera de la ruta 9, en la zona norte de la ciudad capital.

Así lo declaró la propia víctima en una causa que investiga la fiscal Cecilia Gómez Castañeda. En su relato, la joven habría indicado que dejó su hogar el sábado. El domingo amaneció en el de unos amigos en el Bº Industria.

Cerca de las 19.30 enfiló hacia su casa, con rumbo al oeste, caminando por calle Libertad.

Rotonda y caminata

"Frente a la rotonda de la avenida Circunvalación me agarraron cuatro tipos encapuchados. Pensé que iban a robarme", acotó la joven.

Le habrían ordenado caminar por la ruta 9. Así, todos se condujeron hacia el norte e ingresaron a una estación de servicios abandonada.

"No había nadie. Allí me hicieron entrar y pusieron boca abajo", ahondó.

"Me abusaron cerca de 20 minutos. Después me dejaron. Intenté correr, pero uno me puso el pie. Igual pude huir", resaltó.

Cerca de las 22, radicó la denuncia en la 10a.

Ayer, la fiscal priorizó el suceso. Ordenó un hisopado, secuestro de vestimenta y afectó a Delitos Comunes para desandar la "ruta" delineada por la víctima.

A la vez, hoy se apresta a recibirle la declaración testimonial a la adolescente.

Para entonces, la funcionaria procuraría munirse de detalles finos del ataque.

Lugar exacto en la ruta 9 en que fue forzada a ingresar; cómo pudo fugarse hacia su hogar y aspectos vitales sobre los amigos con quienes compartió bebidas, comida y música, entre el sábado y el domingo, entre otros enigmas.