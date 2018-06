Excarcelan al ex titular de Villa Hortencia y aún es un enigma el destino de $ 250.000 esfumados de sus arcas

Fotos FISCALÍA. Ganín y Cortez resumieron el proceso y adelantaron que éste sigue.

26/06/2018 -

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, concedió ayer la excarcelación al ex presidente del Club Villa Hortencia, sospechado de alzarse con $ 250.000 y emprender un viaje a la provincia de Buenos Aires.

La investigación fue sustentada en Ivón Ganín y Romina Cortez, quienes sintetizaron el aspecto medular de una denuncia radicada por la asesora legal de la comisión directiva de la institución, Cinthia Luna, con su sede en el Bº América del Sur.

Todo se precipitó a fines de mayo con la presentación legal, previa cuasi confesión de Álvarez desde la provincia de Buenos Aires.

Perdón y devolución

Vía facebook, el ex directivo habría escrito a Luna: "Los 15 años de ser directivo se me fueron en unos días. Saben, ya no le encontraba sentido a mi vida. Tengo depresión, angustia, desvelo. Pero desde ya quiero devolver todo. Peso por peso. Ya fui dos veces al psicólogo. Me mata la desazón, pero la verdad todavía no tengo cara para enfrentarlos. No sé cuándo volveré de Buenos Aires. Sólo soy el responsable. No se metan con mi familia. Sería bueno que se junte el asesor legal del club con mi asesor legal y veamos el modo de devolverles el dinero. ¿Qué les parece en cinco años? Mi casa sigue siendo la de siempre. No compré propiedades, ni autos; así que tampoco busquen en el banco, porque no queda nada de la plata. Desde ya muchas gracias y disculpas a todos", escribió al final.

"Cero" libros

Cayó preso y la Fiscalía se adentró en la historia. Así, descubrió que las irregularidades no eran potestad de Álvarez, ya que Villa Hortencia adolecía de libros contables sobre cuales sustentar "x" cantidad de dinero faltante. Los plazos expiraron y ayer, Claudia Paz, abogada de Álvarez, abogó por su libertad.

El proceso sigue, con él libre.