El municipio benefició a un vecino del Bº 25 de Mayo 250 Viviendas

Fotos ACTIVIDAD. El intendente Mirolo entregó herramientas que le permitirán trabajar a otro vecino bandeño.

26/06/2018 -

El programa "Emprendiendo Sueños" del municipio bandeño dio esta vez una oportunidad a un vecino del barrio 25 de Mayo 250 viviendas, con la entrega de herramientas y maquinaria para un taller para el arreglo de motovehículos.

Víctor López, de 41 años, recibió de manos del intendente Pablo Mirolo, el beneficio de dar cumplimiento a su microemprendimiento.

Durante la entrega, López expresó: "Por primera vez un intendente me ayuda. Pone sus ojos en mis necesidades y me da una oportunidad. Estaré eternamente agradecido porque ahora podré trabajar desde mi casa, y así mantener a mi familia que padece la enfermedad de mi esposa a la cual debo asistir constantemente y eso me impedía muchas veces conseguir un trabajo fuera de mi hogar".

Asimismo, el jefe comunal concreto la entrega de una soldadora, un taladro de banco, una amoladora angular y otros elementos que permitirán mejorar el taller de Víctor y poder potenciar su trabajo.

El intendente aseveró: "Estamos muy contentos de poder nuevamente cumplir con el sueño de un vecino bandeño a través del programa ‘Emprendiendo Sueños’ brindándole herramientas nuevas para mejorar su producción, su trabajo y mejorar así la calidad de vida de su familia".

Además, agregó: "Estas cosas no sólo impulsan a los emprendedores, sino que también a nosotros a seguir ayudando. Nosotros creemos en los pequeños y medianos emprendimientos y es por eso que desde que inició este programa, cumplimos con más de 70 negocios familiares y por eso seguimos brindando oportunidades para que los bandeños cumplan sus sueños".