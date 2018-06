Hay maneras de prevenir los cuadros de HTA, con cuidados simples

Fotos CONSEJO. En la dieta de la mujer embarazada no deben faltar proteínas.

26/06/2018 -

El mejor modo de prevenir los cuadros de hipertensión arterial es mantener un estilo de vida saludable, incluso antes de comenzar la gestación.

También tener una vida activa, con una dieta mediterránea variada y un adecuado aporte de productos lácteos, lo cual puede retrasar la aparición de un problema durante la gestación, o al menos facilitar su manejo.

"En la dieta de la mujer embarazada no deben faltar las proteínas, imprescindibles para un adecuado crecimiento del feto. Otro dato importante es que la mujer embarazada e hipertensa debe alimentarse con una dieta normosódica, o sea, que no debe estar totalmente desprovista de sal. De hecho es el único caso de HTA en el que no se prohíbe la sal", comentó la Dra. Olga Péaz, médica cardióloga y miembro de la SAHA.

Consejos

Vale indicar que las mujeres deben controlarse desde jóvenes. Y hay que tener un cuidado especial con aquellas que ya tienen HTA o la adquieren con el embarazo, porque tienen un riesgo mayor de tener una complicación ya sea cardíaca, renal o hepática, comparado con las que no la tienen.