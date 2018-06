El polarizado intermedio está permitido en Santiago

26/06/2018 -

Uno de los requisitos fundamentales para la aprobación de la RTO es el estado de los vidrios del vehículo, pero muchos santiagueños temen llevar su vehículo por temor al rechazo del polarizado. "No es que un vehículo con vidrios polarizados no aprobará la revisión técnica obligatoria. Hay que dejar en claro que están autorizados los polarizados intermedios. Mucha gente no asiste por miedo a ser rechazada. Les pedimos que se acerquen porque no habrá inconvenientes con este tema" pidieron desde Provial.

"Con el tema del polarizado, Santiago del Estero tiene una ordenanza especial, la cual permite el uso del polarizado en una tonalidad intermedia. Lo que explicamos a la gente es que bajo ninguna razón autorizaremos el polarizado negro, mucho menos en el parabrisas ni en el vidrio de atrás", agregaron.