En 6 meses, se quemaron más de 1.000 hectáreas por incendios

Fotos DESASTRES. En Catamarca ya se consumieron 1.032,8 hectáreas producto de 35 incendios forestales.

26/06/2018 -

A días de iniciar la temporada alta de incendios forestales, que va de julio a diciembre, ya se consumieron 1.032,8 hectáreas producto de 35 incendios forestales que se registraron hasta ayer en la provincia de Catamarca.

Si bien aún no supera a lo sucedido en 2017, es uno de los años en los que más incendios y hectáreas consumidas se registraron.

Casos relevados

Los datos fueron proporcionados por la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales de esa provincia, que recopila la información de la cantidad de superficie quemada producto de los incendios.

Respecto de la cantidad de hectáreas quemadas, durante la temporada baja (de enero a junio) en los últimos 8 años, el 2017 fue en el que más superficie se consumió, con 1.978 hectáreas, prácticamente duplicando lo sucedido durante este año.

Sin embargo estos últimos dos años superaron ampliamente a los anteriores en cuanto a la superficie afectada, ya que dentro del ranking estadístico le sigue el 2013, cuando hasta junio se habían consumido 399 hectáreas. Luego le siguen el 2012, con 255 has., 2010 con 166 has. y en 2011, 2014, 2015 y 2016, las hectáreas afectadas no superaron las 60.

Aviones hidratantes

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación ya comprometieron la presencia en Catamarca de al menos hasta diciembre, de dos aviones hidrantes del Plan Nacional del Manejo del Fuego.

En los últimos años se vinieron marcando récords por el ascenso en la cantidad de superficie y de incendios forestales registrados en toda la provincia de Catamarca. La mayoría se produce por negligencia de las personas que inician alguna fogata y se termina descontrolando, causando graves daños en la flora y fauna del lugar.