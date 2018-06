La mamá de Messi ubicó a supuesta novia de Lío

26/06/2018 -

Mientras Lionel Messi se prepara en Rusia para el partido definitorio de la Selección Argentina contra Nigeria, Celia Cuccittini, la mamá del astro del fútbol se cruzó al aire en el programa de Ángel De Brito con Macarena Lemos, la supuesta ex de su hijo.

La joven salió a la fama años atrás cuando dijo que tuvo una relación con el 10 de la Selección. A su vez, en "Los Ángeles de la Mañana", Macarena comentó un episodio que tuvo con la madre de Messi en un supermercado de Rosario. La mediática aseguró que Celia la siguió y la filmó.

"Me re increpó y me dijo de todo. Me re puteó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo", manifestó Macarena.Y agregó convencida: "Medio que me amenazó así que hice una denuncia porque mi familia vive allá en Rosario. Yo tengo que cuidarlos y no sé qué poder pueden llegar a tener. No pasó más nada".

Con todo desde Rusia

A los pocos minutos, la madre del ídolo salió desde Rusia a contradecir la versión de la muchacha: "Es todo mentira lo que cuenta, lo juro por mis nietos. Jamás la corrí con una sartén. La madre se acercó me dijo ‘hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos’. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta".

"Le dije ‘¿sos vos la que se hizo famosa por decir que era novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventar’", sentenció Cecilia.

Indignada, la madre de Lionel volvió a mandar otro mensaje a Ángel para desmentir a Macarena.

"Mirá si yo me voy a acercar a ella. ¿¡Quién es?! Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto así que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella", enfatizó.

"No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!", resaltó la mamá del crack.

"A los días me llegó una citación a la que jamás fui y tengo muchos testigos de ese día. Te imaginás que habiendo mucha gente que me conocía ese día, no voy a hacer semejante papelón", concluye el mensaje que envió la mamá de Messi desde Rusia.

Macarena Lemos siguió hablando y la madre de Messi envió un audio en el que expresó su furia contra la mediática. ‘Mirá si yo me voy a acercar a ella. ¿¡Quién es?! Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto así que que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella. No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!", aseguró Celia Cuccittini sorprendiendo por dar declaraciones sobre la vida privada de su familia.

De acuerdo con lo que reportan varios medios porteños, la relación amorosa entre Messi y su esposa Antonela Roccuzzo no pasa por un buen momento.

El detonante de la crisis habría sido un video filtrado días atrás en el que se ve a Messi y a Sergio Agüero intercambiando mensajes sobre un recibimiento que tendrían con "cositas lindas" en obvia alusión a "mujeres lindas".

Desde ese día, Antonela se llamó a silencio en las redes sociales. La última publicación de Roccuzzo es del 7 de junio cuando elogió una participación de su hijo Thiago como modelo. En mayo, había compartido varias fotos de aliento a Messi en su preparación mundialista.