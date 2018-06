"More" Rial denunció a su padre ante la Justicia

26/06/2018 -

Morena Rial viene siendo noticia hace más de un mes por las escandalosas peleas con su padre, Jorge Rial. Esta vez, Ulises Jaitt publicó en su cuenta de Twitter dos denuncias efectuadas por la joven. En la primera de ellas, se visualiza un documento en el cual Morena denunció por intento de abuso sexual al chofer personal de su padre Jorge, Pablo Mariano Báez. Según el escrito, los hechos se produjeron entre el 2013 y 2016.

Lo que se remarca es que tanto su padre como su madre, Silvia D’Auro, estaban al tanto del hecho pero no lo denunciaron ante la Justicia. "Un día me quisieron violar y él lo tuvo cara a cara y no hizo nada. Fue un señor que trabajó de chofer para nosotros, estábamos en un ascensor y se bajó los pantalones. No se lo pude contar a Jorge porque el chofer me tenía amenazada, pero una vecina que vio y escuchó todo sí se lo dijo, pero no lo denunció. Le pagó para que se vaya. Creo que yo no le importo", había recordado con crudeza Morena en El Show Del Espectáculo, de Ulises Jaitt.

En el segundo documento que compartió el hermano de Natacha Jaitt, Morena denunció al conductor de "Intrusos" por alimentos provisorios. "Estoy en juicio con JR (Jorge Rial), no lo puedo nombrar porque tengo bozal legal. Con mi hermana no tengo comunicación, de hecho, no la considero mi hermana. Quiero que mi padre me deje ser feliz", había anticipado Morena en "Agarrate Catalina".

Relación de pareja

Por otra parte, la finalización del amor entre Facundo Ambrosioni y More fue completamente inesperado. Hasta hace apenas una semana, ambos escribían largos textos en las redes para declarar el amor que se tenían uno por el otro y juraban que estarían juntos hasta su último respiro.

Pero en las últimas horas, se rumoreó que uno de los amigos de More estaría en una relación con ella y eso la hizo enfurecer. El usuario, @maskepalabras, es el supuesto nuevo festejante de la joven y ella puso el grito en el cielo para desmentirlo. "A los portales les comento que estoy soltera y no tengo mucho para ocultar. ¡Si tarde o temprano sale todo a la luz! ¡Dejen de inventar! ¿Y porque le dediqué mensajes a @maskepalabras significa que esté de novia? ¿No le puedo demostrar el cariño que le tengo? Todo es un problema loco. Te quiero amigo @maskepalabras. Digan lo que digan siempre te voy a agradecer lo que sos", escribió. Los rumores comenzaron por declaraciones cariñosas entre ambos.