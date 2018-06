Se viene otro domingo con mucha actividad

27/06/2018 - La Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña, hará disputar el fin de semana la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2018. El domingo, todos los encuentros comenzarán a las 9.30 y este es el programa: En Produnoa, Rey de Reyes vs. Bº Quilmes. En Coronel Lugones, Argentinos Unidos vs. La Fusión Juniors. En 17 de Octubre, 17 de Octubre vs. Bº Taponazo de Clodomira. En Gremio Municipal, Rincón FC vs. Diablos Rojos. En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. El Cruce. En Tramo 16, Tramo 16 vs. Chamacos FC de Clodomira. En Villa Unión, Villa Unión vs. Irma FC. En San Isidro, Bio Torres vs. Taladrito. En San Fernando, San Fernando vs. Palermo. En Cholo Suárez, Cholo Suárez vs. Deportivo 25 de Mayo. De esta manera, la acción no se detiene en la ciudad de La Banda.