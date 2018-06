Ya están los clasificados y los cruces del Torneo Apertura

27/06/2018 - El pasado fin de semana, se jugó la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2018 de las divisiones formativas de la Liga Santiagueña de Fútbol. En este sentido, se conocieron a los clasificados a los playoffs del certamen y los cruces correspondientes. En Sexta División, se metieron en la siguiente fase Central Córdoba, Sarmiento, Güemes e Instituto Deportivo Santiago. En Séptima, accedieron Central Córdoba, Vélez de San Ramón, Agua y Energía y Sarmiento. En Octava, clasificaron Central Córdoba, Vélez de San Ramón, Estudiantes y Sarmiento y en Novena, pasaron Comercio, Güemes, Instituto Deportivo Santiago y Central Argentino. Los cruces serán: Sexta división: Central Córdoba vs. Güemes y Sarmiento vs. Instituto S. Séptima división: Central Córdoba vs. Sarmiento y Agua y Energía vs. Vélez de San Ramón. Octava división: Central Córdoba vs. Sarmiento y Estudiantes vs. Vélez de San Ramón. Novena división: Comercio vs. Central Argentino y Güemes vs. Instituto Deportivo Santiago. Estos fueron los resultados que se registraron: Instituto Santiago vs. Banfield. Sexta división: 2- 0. Séptima división: 9- 0. Octava división: 0- 0. Novena división: 10- 0. Mitre Amarillo vs. Villa Unión: Sexta división: 4- 1. Séptima división: 7- 0. Octava división: 0- 1. Novena división: 4- 1. Estudiantes vs. Unión Santiago. Sexta división: 1- 2. Séptima división: 1- 0. Octava división: 1- 0. Novena división: 0- 1. Yanda vs. Comercio. Sexta división: 0- 1. Séptima división: 0- 4. Octava división: 1- 1. Novena división: 1- 2. Agua y Energía vs. Central Córdoba. Sexta división: 0- 0. Séptima división: 0- 0. Octava división: 1- 1. Novena división: 1- 1. Sarmiento vs. Central Argentino. Sexta división: 1- 0. Séptima división: 1- 0. Octava división: 0- 0. Novena división: 2- 0. Güemes vs. Independiente de Beltrán. Sexta división: 0- 1. Séptima división: 2- 2. Octava división: 2- 1. Novena división: 4- 1. Sportivo Fernández vs. Vélez de San Ramón. Sexta división: 3- 0. Séptima división: 0- 2. Octava división: 2- 3. Novena división: 1- 3. Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández. Sexta división: 0- 1. Séptima división: 1- 2. Octava división: 1- 2. Novena división: 4- 0. Unión de Beltrán vs. Mitre Negro. Sexta división: 0- 6. Séptima división: 1- 3. Octava división: 0- 5. Novena división: 1- 4.