La última fecha de la 1ª rueda dejó emociones

27/06/2018 - La Liga Infantil de Fútbol (LIFI), hizo disputar el pasado sábado, la decimotercera fecha del Torneo Anual, que fue la última de la primera rueda. En este sentido, estos fueron los resultados que se registraron: Lawn Tennis vs. Comercio. 2005: 3- 0. 2006: 2- 0. 2007: 2- 1. 2008: 0- 1. 2009: 2- 1. Estrella Roja vs. Sarmiento: 2005: 0- 3. 2006: 0- 7. 2007: 1- 2. 2008: 0- 0. 2009: 0- 3. Tricolor vs. Golcito. 2005: 3- 3. 2006: 4- 1; 2007: 1- 2. 2008: 2- 0. 2009: 1- 3. Galguitos vs. Niños Unidos: 2005: 1- 0. 2006: 1- 2. 2007: 2- 2. Categoría 2008: 1- 1. 2009: 0- 9. Valoy vs. Güemes. 2005: 0- 1. 2006: 1- 1. 2007: 0- 0. Categoría 2008: 2- 0. 2009: 1- 0. Ferroviaritos vs. Donis. 2005: 0- 4. 2006: 0- 6. 2007: 0- 5. Categoría 2008: 0- 5. 2009: 0- 4.