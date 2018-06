Quimsa y una actuación decorosa en la Liga Nacional

27/06/2018 - La categoría Sub 14 de cestobol de la Asociación Atlética Quimsa disputó el pasado fin de semana de la Liga Nacional en la provincia de Corrientes. Las chicas fusionadas, a pesar de su corta edad, cumplieron con una buena tarea representando al club en el certamen. Además tuvieron un condimento especial ya que Guillermina Macció Battán fue elegida como la revelación del torneo. La entrenadora Gabriela Ledesma realizó un balance de la participación y dijo lo siguiente: ¿Cuál es el balance que realizas luego de disputar la Liga Nacional en Corrientes? “Antes de hacer un balance te cuento los objetivos con los que fuimos al torneo, nosotros no habíamos clasificado al mismo, Quimsa era una de las opciones para viajar, el objetivo de las chicas era competir y sumar experiencia, recién ingresan a esta categoría de infantiles, el balance es excelente porque nenas de esta edad hicieron bien las cosas y además de conseguir el premio se resolvió como en el caso de Guillermina Maccio “. Es un plantel joven y el club va a apostar por el crecimiento de este proyecto, ¿qué opinas al respecto? “Seguramente, la categoría infantiles es el proyecto del club, apostamos y proyectamos hacia la categoría cadetes que es la más competitiva y si siguen, a categoría mayores. Obviamente este es el principio del segundo proyecto que tengo desde que estoy en el club y el próximo año vamos a tratar de hacer podio como hemos hecho con el grupo anterior”. Tuvieron una gran satisfacción de que Guillermina Macció haya sido elegida como la revelación del torneo. “Guillermina ha sido imparable en todos los partidos, jugó de titular todos los partidos convirtiendo casi cuarenta libros por juego y si no me equivoco hizo cinco foules”. ¿Cuál es el próximo objetivo de las formativas del club? “De las formativa el próximo objetivo es el Argentino del cual varias jugadoras nuestras participan en el seleccionado al igual que en otras categorías y yo represento al club como entrenadora”.