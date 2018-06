Se hizo viral: un nene de 6 años camina 3 km para ir a la escuela

27/06/2018 - Desde hace varios días conmueve en las redes sociales la foto de un nene que camina sobre un campo helado. Un camperón cubre el pequeño cuerpo desde la cabeza hasta los pies, y entre la montaña de abrigo asoman una mochila y un guardapolvo blanco. El texto que acompaña la foto amplía el contexto. “Se sienten las mañanas heladas en la hermosa Misiones. Pero se calienta el pecho con orgullo cuando se aprecia esta imagen de los alumnos llegando a la escuela”, dice. Y agrega. “Algunos figurarán por tomar escuelas, pero éste sólo merece aplausos porque la escuela se abrirá por y para él. Escuela 196, Picada Caa Guazú, Leandro N. Alem”. Días después se conocería la historia del chiquito. Se llama Axel Yamil Atúnez y tiene 6 años. De lunes a viernes, todas las mañanas camina 3 kilómetros y cruza dos arroyos para ir a estudiar, al igual que sus 7 hermanos. La escuela cuenta con apenas 80 alumnos que se reparten entre la primaria y la secundaria. Todos habitantes de Picada Caa Guazú, en la localidad misionera de Alem. La foto, que fue compartida más de 17.000 veces, fue tomada por Noelia Bairros, una de las maestras de la escuela rural. Pero quien la publicó en Facebook fue Antonio Espíndola, otro docente que al verla supo el efecto que provocaría. Noelia sin embargo, está acostumbrada a ver a muchos alumnos llegar a la escuela tras una larga caminata, tanto invierno, como en la imagen de Axel, como en verano, cuando no hay con qué cubrirse del sol. “Uno no camina todos esos kilómetros bajo la helada si no es porque en la escuela se encuentra contención y cariño, entre otras cosas”, destacó la maestra. “Me gusta el desafío de trabajar en esta zona, uno transita el sacrificio del chico”, agregó.