“Machirulo”, la palabra que utilizó la expresidenta Cristina Kirchner, podría entrar al diccionario de la RAE

27/06/2018 - La propuesta llegó hace algo más de un mes y nada tiene que ver con que la expresidenta Cristina Kirchner haya usado esta palabra en Twitter para calificar a Mauricio Macri. La Comisión de Neologismos de la Real Academia Española (RAE) acaba de anunciar que está evaluando incorporar “machirulo” en su diccionario. No es un rumor. Lo confirmó Soledad Puértolas, miembro de la RAE. “Tiene una carga irónica que creo que es adecuada para una actitud de igualdad entre hombres y mujeres. Viene a sustituir a la idea de macho alfa, que es muy poderosa. Machirulo’ me parece que es una versión más irónica, más familiar, de la desigualdad entre hombres y mujeres”, explicó en diálogo con el diario español ABC. “El ‘machirulo’, creo, es un semichulo, un hombre que, pese a querer ser dominante, no acaba de serlo. El término está impregnado de cierto tono irónico, pero no del todo despreciativo. Es una nueva versión del macho prototípico”, precisó. Hebe de Bonafini colgó de Plaza de Mayo un gorila con la leyenda “Machirulo”, la palabra preferida de Cristina Kirchner. La curiosa palabra que utilizó la ex jefa de Estado de la Argentina tiene un origen incierto. Aunque podría tratarse de un acrónimo a partir de macho y chulo.