Accidentología vial y trauma: “Enfermedades olvidadas de la sociedad moderna” (primera parte)

27/06/2018 - El trauma (proviene del griego (τρα-μα/-ματος) = “herida o lesión”, lesión: proviene del latín (laed = herir+siōn = “proceso patológico”), es una enfermedad que se define como: “Daño físico que sufre una persona cuando se expone a una cantidad de energía mayor a la que puede tolerar”. Este daño puede ser de origen intencional (homicidios, suicidios o grandes actos de violencia) o no intencional (caídas, choques vehiculares, atropellamientos). También se habla de trauma, cuando una persona sufre la ausencia de elementos esenciales para la vida como el calor (hipotermia o congelamiento) y el oxígeno (casos de asfixia). (Fuente OMS). El trauma constituye “la enfermedad trauma”, dado que en ella se pueden reconocer: una etiología (forma de energía o la ausencia de calor y oxígeno), una signosintomatología, identificable para cada tipo de traumatismo (cráneo, tórax, abdomen, extremidades y pelvis, etc.) y una alteración constante anatómica (edema, contusión, hemorragia y laceración). En el trauma, el tiempo que media entre la exposición a la fuente de energía y la producción del daño puede ser muy breve, es decir, que las lesiones por causa traumática son observables casi de inmediato. Las lesiones por trauma, son una de las principales causas de muerte y discapacidad, que, debido al constante número de víctimas, se ha convertido en una endemia que afecta especialmente a la población joven de los países en vías de desarrollo. Es la tercera causa de muerte global después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el VIH que en consecuencia, genera una elevada carga por sus costos sociales y económicos. Cada año mueren millones de personas de los cuales casi un millón son niños, los años de vida potencialmente perdidos por esta causa, superan a los resultantes por las enfermedades antes mencionadas. ¿Casualidad o causalidad? Las lesiones por trauma son una de las principales causas de muerte en nuestro país, sobre todo, las provocadas por colisión vehicular representan un porcentaje alarmante de los fallecidos por esta patología. En nuestra provincia, no existe aún un sistema de asistencia integral a la víctima por trauma, concepto en el que hemos venido insistiendo desde hace algunos años, en los programas de capacitación continua, que impartimos en esta temática y otras de interés, tanto comunitario como profesional. Hablamos de un sistema que debiera funcionar a nivel de toda la provincia, para beneficio de todos sus habitantes, un sistema de tipo tal que asegure que éste entre rápidamente en un programa secuencial previsto, para garantizarle una óptima chance no sólo de sobrevivir, sino de reintegrarse a la normalidad y a una vida productiva. El concepto accidente se suele utilizar tanto para referirse al hecho como a la lesión en sí. El hecho potencialmente traumático, es percibido como de aparición súbita e inesperada, de cuya probabilidad de ocurrencia no se tienen presagios o anuncios típicos, que se desarrollan y reconocen por ejemplo, en el transcurso de una enfermedad. Según información extraída de la OMS, las lesiones no intencionales y la violencia (lesiones intencionales), constituyen una amenaza para la salud de todo el mundo y representan el 9% de la mortalidad global. Ocho de las 15 causas de muerte de las personas de 15 a 29 años, están relacionadas con la violencia o las lesiones no intencionales, ya sea por tránsito, suicidios, homicidios, etc. El décimo lugar lo ocupan las lesiones provocadas por colisión vehicular, muchas de las cuales sufrirán secuelas permanentes, siendo la principal causa de muerte en personas entre 1 y 45 años de edad, (80%), los peatones (mortalidad más alta), más relacionados a la accidentología vial. El trauma, es un flagelo de la vida moderna que va elevando año a año el número de lesionados y muertos por su causa. Aún hoy, sigue siendo ignorado por nuestras autoridades, es fácil detectar la carencia absoluta de sistemas orientados específicamente al abordaje de esta enfermedad, tanto a nivel nacional como provincial. Quienes nos dedicamos a esta disciplina, no desconocemos que países como Alemania, EE.UU, Inglaterra, Suiza, etc. han disminuido sustancialmente en porcentajes casi abismales, en relación a países del tercer mundo, las muertes traumáticas evitables. El trauma es un patrimonio que le da cabida prácticamente a todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Es considerable el impacto de éste y sus consecuencias en distintas dimensiones, económicas, (años de vida y de trabajo potencial perdidos, costos de atención, pérdida de la productividad, etc.), en la salud (hablamos en términos de muerte, discapacidad, sufrimiento emocional), en el sistema de salud (requerimiento de mayor equipamiento, complejidad, capacitación, capacidad de atención) y la repercusión que la muerte y las discapacidades tienen tanto en la vida familiar como en la persona afectada. La falta de reconocimiento del trauma como una enfermedad, hace que otros problemas de salud sean percibidos como de mayor impacto, más graves o extendidos. En los casos en que el sector salud ha intervenido en la prevención, lo ha hecho abocado a la premisa de disminuir el número de accidentes de tránsito. Esta postura no distingue a los mecanismos de lesión, de las consecuencias que serían el hecho de la lesión en sí.