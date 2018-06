Otra perspectiva frente al error

27/06/2018 - ¿De qué manera percibís el error en tu vida? Algunos asumen sus equivocaciones, aunque les duela hacerlo, y perseveran en revertirlas; mientras que otros se frustran de manera permanente y se quedan a mitad de camino en aquello que emprenden por miedo a volver a equivocarse. Hay personas que incluso cometen más de una vez el mismo error porque no están dispuestos a aprender la lección que este puede brindarles, anulando así su crecimiento y avance en la vida. Eligen ubicarse en una posición de “víctimas”, de “esto es lo que me tocó vivir”, repitiendo conductas que no los conducen al cambio y la mejora. Comparto algunas ideas para que las pensemos juntos y que pueden ayudarnos a adoptar una perspectiva nueva frente al fracaso que todos, en algún momento, vamos a atravesar: * La agresión o la violencia que exhibimos revela cuán frustrados nos sentimos. Muchas personas que ejercen maltrato hacia sí mismas y hacia los demás, en realidad, están profundamente frustradas ante lo que perciben como fracaso en sus vidas. Esto no es de ninguna manera una justificación, sino más bien intentar comprender una actitud para empezar a encontrar una salida. * Todo lo que acumulamos, aun sin darnos cuenta, tarde o temprano lo terminamos reemplazando por más de lo mismo. Si acumulamos equivocaciones y nunca hacemos nada al respecto para revertirlas, las reemplazaremos por nuevas equivocaciones, sin lograr avanzar. Revertir un fracaso trae eficacia a nuestra vida. *Si escogemos ser solo espectadores de la vida, no obtendremos muchos resultados positivos. Solo los actores son capaces de entrar en el proceso de creación que les permite accionar, y no quedar estancados siempre en las mismas situaciones. * Vivir preocupados por haber cometido errores, juzgándonos y reprochándonos por ello, nos aleja de la salida para lograr superarlos. Un proverbio inglés dice que aquel que nunca se equivoca jamás consigue hacer nada. ¡Muy cierto! Si te equivocás de vez en cuando, es porque te estás moviendo. Y la verdad es que todo error tiene detrás algún beneficio o alguna oportunidad, si cambiamos nuestra perspectiva sobre este y dejamos de tenerle miedo. Ahora, para disfrutar de dicho beneficio, hay que comenzar por aceptar que nos equivocamos, o que fracasamos, sin taparlo ni disimularlo como hace mucha gente. Este es el primer paso fundamental para seguir adelante sin detenernos. La vida siempre nos ofrece una nueva oportunidad y la posibilidad de revertir las cosas que no salieron como lo esperábamos. Cada error cometido, si nos lo permitimos, nos conducirá a pensar mejor, a replantearnos metas, a reconstruir desafíos (si es necesario), pero nunca nos dejará igual que antes. Recordá que de los fracasos siempre se aprende, si uno está dispuesto a hacerlo y adopta la humildad necesaria para incorporar la lección sin frustrarse ni enojarse. No te quedes en la zona de control y comodidad, por miedo a equivocarte. Perder una batalla no implica perder la guerra. Absolutamente todo en la vida se puede mejorar.