FÚNEBRES | 27 de Junio de 2018

Fallecimientos

- Marcos Ernesto More

- Julio Nicolás Iturre

- Federico Marín Zaín

- Marcelo Torcuato Rosales (Añatuya)

- Dominga del Carmen Ledesma de Barraza (Añatuya)

- Marta del Valle Barrionuevo (Frías)

- María Mercedes Vázquez de Morales

- Beatriz del Valle Castillo

Sepelios Participaciones

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Marili Pinto y sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ANGUIO, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Silvia Abalovich (a), sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del apreciado Luis y acompañan con mucho cariño a Chabelita y sus hijos elevando oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUMBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su esposa Lidia Álvarez sus hijos Antonio, Dora, Luciana, Lorenza, Jorgina sus nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 15 horas cementerio Vuelta de la Barranca SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

CASTILLO, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su hijo Julio, hna Luisa Castillo, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio Hamburgo Cia de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTILLO, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Bety que Dios te reciba en su gloria y a su lado descanses en paz. Acompañan en el dolor a su hijo Julio Castillo (Wachi) sus compañeros Alejandra, Cristian, Sandra, Silvana, Evelyn, Rocio, Alberto, Jair, Chelo, Marcelo y Micky particpan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAÚL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Enrique Cuello participa el fallecimiento de su íntimo amigo. Ruega oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus amigos Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona, sus hijos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustín y Solana, Ignacio y Camila y Benjamín Paz y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Rafael González y flia., Argentina Gaby y Ramiro., Ramiro R. González y flia., Florencia y Delfina., Gabriela I. González y flia., Martina, Josefina y María Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Tu amiga Teresita Gerez Zanoni, junto a sus hijos Claudia Muratore y Ángel Ernesto Muratore y sus respectivas familias te despiden con dolor. Acompañamos afectuosamente a su esposo Lucas y a sus hijos y nietos. Que descanse en paz su alma y brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. María Teresa Rotondo de Muratore e hijos, participan su fallecimiento, acompañan en el dolor y la oraciones a sus seres queridos. El Señor le conceda el descanso eterno.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana del Valle, Tomás Martín, Pablo Román y sus respectivas familias participan y acompañan a la familia de Lucas y Teresita, un abrazo a Racho y familia.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Querida Tere: que dolor tan grande me causó tu deceso al enterarme de tan triste momento. Por ser tan buena persona, se que estarás con mi Dios que te cobijará en sus brazos. Te despido con mucha tristeza y amor. Descansa en paz y pido consuelo para tu esposo e hijos. Pido oraciones en tu memoria. Rosalina Trotta Espeche de Gorosito (Uca) e hijas.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Josefa Sanguedolce y su hija Maria del Rosario, acompañan al Ing. Lucas Roic y familia ante la lamentable pérdida de Teresita. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Amigas de su hija Tere; Mariela, Carola y Maria., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Lylia Reynoso de Carola y flia., despiden con mucho dolor a su querida amiga Teresita en su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Marcela Gómez Archetti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su querida amiga Melina y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza, rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Querido Lucas, con profundo dolor te acompaño a vos, a tus hijos y a tus nietos en este momento. Aún tengo presente su dulce sonrisa y su palabra amiga. ruego a dios para que la reciba en su reino. Te recordaré siempre querida amiga Teresita, que descanses en paz, son los deseos de Nelly Gómez de Mayorano y de sus hijos María Gabriela, Frankliln y Alfredo y sus respectivas flias.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Los ex integrantes del grupo Pentecostés del Movimiento Familiar Cristiano: Nelly Gómez de Mayorano, Juanito Elli, Anita y José Santucho y Aída Navarro de Gómez, acompañan a su querido amigo Lucas en este momento de dolor ante la muerte de su esposa Teresita, y piden que Dios la tenga en su gloria

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Neli Clara Pereyra de Moltini y flia., participan el fallecimiento de su querida Amiga y acompañan con oraciones a su flia. Rogando por su consuelo.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Zulema Arce de De Marco y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Tere y acompañan a su flia. en este momento tan triste. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mario Chazarreta, María Gracia Guerrieri, Mora y Santino, participan con mucho dolor a la mujer, mamá, abuela y suegra de sus amigos, rogando por que encuentre en el Señor el consuelo de su partida. Elevando oraciones para su eterno descanso.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, son los deseos de tus queridos amigos Félix Ochoa, su esposa Anita Sosa e hijos, Acompañamos afectuosamente a su esposo, hijos y nietos en estos momentos de tanto dolor. Ruegan por la paz de su alma.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Me enseñaste el sendero de la vida, me llevarás a tu presencia y gozaré, Señor, junto a ti de la eterna alegría (Salmo 15). Elizabeth Carrizo, Manuel Palacio, Silvia Helman (a) y Marité Sobrero (a) acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Que el Señor te reciba y te conceda la paz, y te dé el descanso eterno". Tus amigas Yoli Juárez, Lidia R. Aizicoff; María y Florencia Di Santo y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GUERRIERO, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Teresa Gil y Julio Lucero, Alejandra Lucero y Gustavo Abeijón, sus hijos Máximo y Augusto Abeijón participan con hondo pesar su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria y pronta resignación a toda la familia.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su esposa Mari Abbodándolo, sus hijos Santiago, Michelina y Mariano; sus nietos Matias, Pía, Martina y Nicolás; sus hermanos Nelba, Juan Carlos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. Cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Te recordaremos siempre por tu hombría de bien, tus silencios, bondad y sencillez. Sus hermanos políticos Oscar y Pina, sus sobrinos Lici, Elina, Miguel y Juan con sus respectivas familias.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu compadre Oscar Melitón Acuña y flia. acompañan en este momento a tu familia y piden una oración a tu memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Susana Leiva de Flaja participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Mari e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. La promoción 1967 Div. A. de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompañan en su dolor a su amiga y compañera Mari e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Sus amigos Lito Diósquez y Graciela Auatt; sus hijos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Club Independiente BBC. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Asociación Capitalina de Básquet, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Mario Tenti y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia, rogando oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Perla Juárez de Carabajal y Fito Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chochi y acompañan a su esposa, hijos y nietos en estos momentos difíciles. Siempre te recordaremos. Rogamos una oración en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Nuevo Básquet Amateur Santiagueño participa su fallecimiento y acompaña a toda la familia del Club Sportivo Colón en este difícil momento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su abuelo Víctor Emilio Zaín y María Delia Giménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su abuela María Sara Pedraza, sus tíos Nicolás Zaín y flia; María Emilia Zaín y flia; participan acongojados el fallecimiento del querido Fede. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus tíos René Pedraza y Sra., Jorge Luis Pedraza y Sra. Silvia Pedraza y esposo, participan su prematuro fallecimiento y abrazan a la familia en estos momentos de dolor.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Participamos su prematuro fallecimiento. Su tía abuela Margarita Zaín Fernández de Urueña, junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y nietos. Te despedimos con mucho amor Federico.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus tíos Gustavo Curet y Alejandra Rafael; sus primos Guadalupe, Martín y Valentina participan con dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAIN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Fede; Carlos Biagioli y Gienda Gaona, rogando oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Todo el personal dependiente del colegio Notarial de Santiago del Estero participan con pesar del fallecimiento de nieto y sobrino de los escribanos Víctor E. Zain y María Emilia Zaín y elevan oraciones para su descanso eterno junto a nuestro Padre Celestial.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero acompañan con profundo dolor a los escribanos Víctor E. Zain y María Emilia Zaín ante la irreparable pérdida de su nieto y sobrino respectivamente. Que descanse en paz su alma pura en los brazos del Altísimo y brille para él la luz que no tiene fin.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Gracias por venir a revolucionarnos la vida "Federico". Has desordenado todos los esquemas, con el amor más puro, y has dejado una huella inolvidable en nosotros. Y no nos vamos a encontrar nunca Bebé, porque siempre vas a estar a nuestro lado. Volá y brilla Pichón. Te amamos. Sus padrinos María Angélica Urueña y Sebastián Marín.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Luis Jensen e Irene María Viaña participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Fede. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Familia Demasi Cortigiani acompaña a sus papis y abuelos por la dolorosa pérdida de ese angelito. Que Dios lo tenga en su gloria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Luis Jensen (h), y sus hijas Felicitas y Ernestina participan con mucho pesar el fallecimiento de Fede. Siempre te recordaremos.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Fernando Lagar y María Florencia Jensen participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a padres y familias en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. La Empresa JLF Construcciones Srl participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Juan Carlos Marhe y su esposa Sandra Pericás y sus hijos María Lourdes y María Emilia Marhe participan con dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Juan Martín Marhe y Josefina Jorge y sus hijos Delfina y Lola Marhe participan con dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Hugo Tarchini y su Sra. María Natalia Marhe y sus hijos Alfonsina y Laurentina Tarchini participan su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Víctor Francisco Jensen y flia. participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Jorge Claudio Jensen y flia. participan y acompañan en este momento de dolor a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Javier y Carolina Chiericotti, Laura y Carlos Rigourd, Paula y Francisco Jensen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Que brille la luz que no tiene fin". Ana Cecilia María del Carmen, Fernando Agustín y José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Daniel Aguzzi, María Marta Curet y sus hijos Ignacio, Juan Pablo y Milagros participan con dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abatte y su hija Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Álvaro Ruiz, Lucila Ábalos Gorostiaga; sus hijos Santiago y Máxima participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Diego, Silvina; sus hermanas y abuelos. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mario Vidal, Cristina Mdalel e hijos participan el fallecimiento del nietito de su estimado amigo escribano Víctor Zuain y acompañan a sus padres en tan doloroso momento. Que el Sr. Dios todo poderoso les brinde resignación.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano; sus hijos Maximio, Álvaro Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Los compañeros y amigos de la Promoción 1967 del Colegio Nacional acompañan a su querido abuelo Víctor Emilio y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mario Habra y sus hijos Verónica, Facundo, Milagros, Victoria y Eugenia, acompañan a sus padres, hermanos, abuelos, tíos y demás familiares y ruegan a Dios una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. María Teresa Giannoni de Urueña; sus hijos Lourdes y Alejandro; Felicitas, María Amparo, Consuelo, Lucía, Delfina y Máximo participan con su fallecimiento y acompañan a sus padres en estos momentos de dolor.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oracion en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Ana Lucia Zavaleta, Alejandro Cavallotti y sus hijos Salvador y Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto; Rodrigo Gonzalo Palmieri; Virginia Pinto Villegas participan con profundo dolor el fallecimiento de Federico. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Marcelo Elías, su esposa Elia Manfredi, sus hijas Martina, Santina y Candelaria, acompañan a Silvina, Diego y a toda su querida flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Roger Manfredi, su esposa María E. Marcos, sus hijos Carolina, Vittorio, Elia, Ma. Pía y Ma. Virginia acompañan a Diego, Silvina y toda su flia. en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Compañeros y amigos de Rayrunning acompañan a Ma. Angélica y Josecito en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Ricardo Jiménez, su esposa Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Su primo, Jorge Federico, Mikkelsen-Löth, su esposa Sara y sus hijas Audrey y Lynnette abrazan con cariño a su familia y ruegan una oración en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Mario José Corvalán Ruiz, Ramiro Montoto y sus hijas Malena, María Emilia y Paulina acompañan a su hija Deborath y sus nietas Ambar, Rafaela, Briana y Pía en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Santina Bossini de Figueroa; sus hijos Soledad y Juan Lezica; José y Verónica Knap; Eugenio, Carolina y Alfonzo Figueroa acompañan con cariño a la familia en este momento tan doloroso y elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Héctor Horacio Ávila participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. María Aglaé Cremaschi, Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta acompañan espiritualmente a sus familiares en tan triste circunstancia y elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Marta Briz de Cesca y Daniel Cesca y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla acompañan con mucha tristeza a Nena y familia ante tanto dolor, y despiden a Federico recordando los gratos momentos transcurridos con amigos comunes. Ruegan oraciones a su querida memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Nelly Gomez de Vittar y familia acompañan a su esposa Cristina y sus hijos en estos momentos de pesar.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Alberto Villaverde, Marta Galíndez, hijos y nietos despiden con dolor a su amigo Pacho y acompañan a sus familiares con mucho cariño en estos momentos de pesar.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Jorge Amado, Lucía Villaverde, hijos y nietos acompañan a Nena, sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, y expresan a nuestra querida amiga María Cristina Hoff (Nena), a sus hijos, nietos y demás familiares, nuestro más sentido pésame. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus consuegros Julio C. González y Lady Inchauspe abrazamos con nuestro mayor sentimiento a Cristina y sus hijos y despedimos a Federico con enorme cariño.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ing. Enrique Bilbao, Silvina Maud participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Federico, ruega oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Omar Blázquez, Tere Luna, sus hijos Pablo y Milena participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Manuel Antonio Luna, su esposa Teresa Lund, sus hijos Eduardo, Teresita, Mariela y Guillermo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dra. Margarita Elena Archetti Pascale participa con profundo dolor el fallecimiento del distinguido profesional y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor, rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Administrador de O.S.P.S.A. (Obra Social de Sanidad Argentina) Sr. Darío Omar Suárez y personal adminstrativo participan del fallecimiento del padre del Cont. Javier Mikkelsen Loth.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dra. Elvecia A. Núñez participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa Cristina y a sus hijos, en este triste momento y ruega por una cristiana resignación. Que descanse en paz.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus amigos que siempre lo recordarán. Luz Vivas y Hugo y Aurora Quiroga, participan y acompañan a su flia. en estos momentos tan tristes. Y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Marili Pinto y sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Ana María Montenegro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Familia Fochi Fernández participan su fallecimiento y acompañan a su hija Débora en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Roberto Fernández Saralegui y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su digna memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Divi Iturre de Crámaro, Tesy Iturre de Gutiérrez, Chelin Iturre de Bernasconi, Pori Iturre de Baez, Marty Iturre y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Pacho y acompañan a su flia. en estos momentos.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Lisandro Gutiérrez, Tesy Iturre y sus hijos Gonzalo y Constanza, Ramiro y Ma. José, sus nietos Lisandro y Julieta, participan con dolor el fallecimiento de Pacho y acompañan a su flia. en estos momentos.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. César Ramiro Gutiérrez y Ma. José Gilardi, participan con profundo dolor el fallecimiento de Pacho y acompañan a su flia. en estos momentos.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Silvia Abalovich (a), sus hijos y nietos participan con gran dolor el fallecimiento del distinguido y apreciado contador y acompañan con mucho cariño a Nena y sus hijos, elevando oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. María José Taboada e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. "Comete error quien piensa que el alma puede matar o ser muerta". (Bhagavad-Gita, Capitulo 2 Ver. 9). Javier Barrera Nicholson, Magali S. Zerda y sus hijas Emma Agueda y Ernesthina Barrera Nicholson participan con profundo dolor del fallecimiento de Pacho y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ya brilla para el la luz que no tiene fin.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dr. Roberto N. Rojas, Carmen Villagra e hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su hija Débora y familia en este momento de dolor. Ya brilla para el la luz que no tiene fin.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Dr. Héctor Raúl Barrón (h) e hijos participan con dolor del fallecimiento del querido Pacho. Ya brilla para el la luz que no tiene fin.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Tus amigos Eugenia, Toño Medes y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Nuestro querido amigo de toda la vida y compañero de profesión descansa en paz con el Señor. Rogamos por tu sueño eterno y pedimos por toda tu flia.; CPN María Inés Saracco, CPN Conrado Hernan Bucci, Dra. Cindy Estefania Bucci de Vital y su flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

MORE, MARCOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su esposa Claudia Alejandra Juárez. Sus hijos Lionel, Marcelo, Daniela, Erika, Romina; su madre Rina; sus hermanos Ángel, Rita, Beto, Claudio, Noni; sus cuñados, demás familiares y amigos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social Mun. de la Cap. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

NAVARRO DE UTRERA, ROSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván, sus hijos Lautaro, Silvina, Georgina y Javier la despiden con profunda pena y elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, ZULMA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Te despedimos con un profundo dolor "gracias por ser una excelente persona, luchadora de la vida". Siempre te recordaremos por los momentos inolvidables que nos dejas grabados en nuestros corazones, que nuestro señor Dios te tenga en la Gloria. Sus hijos Robin, Yohana, Maru, Javi y Mili; tu esposo Daniel Vélez; nietos Luci, Agus, Leo, Samu, Zoe, Nico Franche y Ambar; h. pol. Ramón, Lucas, Paky, Tamy. Sus restos descansan en el cementerio del Deán. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

PACHECO, ZULMA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus amigos de La Esquina del Recuerdo: Dany y Gastón Maldonado; Fernando Cáceres, José y Elisa; Ramona, Anita, Vero, Pichy, Miguel, Mariano, Antonio, Kipa, Gaby participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Zulma y acompañan en el dolor a su amigo Dany y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE ACOSTA, JESÚS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 24/6/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela paterna de nuestra compañera Mabel Acosta. Se ruega una oración en su memoria. Frías.

VÁZQUEZ DE MORALES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su esposo Ruso, sus hijos Diego, Nena y Carlos, hijos Pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C de duelo Calle 190 N. 553 Caruso Cía de Seg SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Duele tanto aceptar que ya no estás físicamente con nosotros". Su esposa Graciela Medina, sus hijos Patricia, Susana, María, Guillermo y Martha; sus nietos Pauli, Franco, Lucía, Lautaro y Matheo; hijos políticos Claudio, Raúl, Luis invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 2do. mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/01|. Papá hoy a 17 años de tu partida al Reino Celestial. Que brille para vos la luz que no tiene fine. "Te extrañamos " Nene". Sus hijos y nietos, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

PULVET, HUMBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/13|. Al cumplirse 5 años de su desaparición física. Su esposa Amanda, su hermana Mumó, hijos, nietos, bisnietos y demás fliares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia de Sumampa.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Dra. Silvia Gallo de Rico, Dr. Ángel Rico; sus hijos Florencia, Julieta y Pablo íntimos amigos de su hija Mónica Aguirre y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Elza querida, solo tu cuerpo se ha marchado, seguirás viviendo en nuestros corazones! Te extrañamos. Tu lugar entre nosotros, y tu risa será siempre compañía para quienes hemos compartido con vos tan inolvidables momentos. Tus amigos: Coca, Yoyi, Lili, Pepe, Susana, Sandra y Graciela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Sus ex compañeros de la primaria de la escuela Normal Benjamín Gorostiaga promoción 1964 participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su amiga de siempre Elva Mendieta participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

PAZ, RENÉ FRANCISCO (KILY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos''. Hermano querido, estarás presente en nuestros corazones: Tus hermanos Yola, Virginia, Mario y flia, agradeceden profundamente a los Dr. Victor Alberto Moukarzel y Orlando Kozamet, al padre Juan Castro Zavalia, Instituciones vecinas, amigos y a todos los que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa el día 27/06 del cte. a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey. Ruegan oración a su memoria.

RODRÍGUEZ DE ROLDÁN, ANTONIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Mami querida el dolor que hoy sentimos se alivia pensando que estás con mi papi, protegiéndonos desde el lugar que Dios le impuso para Uds. Te estañamos mucho. Siempre vivirás presente en todo momento. Tu hijo Pelado, tu hija política Lili, tus nietas Cecilia y Pilar, tus bisnietas Oriana, Nerea y Everin, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, al cumplirse un mes de tu partida al Reino Celestial.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

CORIA, JORGE (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/05|. Padre has dejado un vacío tan grande que ya nunca podre llenar porque a los seres como tú nunca se los puede olvidar. Sus hijos Livorio, Pato, Susana, Daniela, Adriana, Nando, Sandra, Karina, hijos políticos y nietos, invitan al responso que se realizará hoy a las 15 hs en el cementerio La Misericordia.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hijo Jorge Tejeda, su hija política Edith Dolores, sus nietos Matias, Mauro, Candelaria, Fatima y Maximiliano Tejeda, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su compadre Mary Monti y Oscar Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Dr. Cristian Castillo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso en paz. Frías.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Jorge Oscar Tejeda y madre política de la Prof. Edith Dolores, docentes de est casa de Estudios. Elevan una oración en su memoria. Frías.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero (CIASE) participan con dolor el fallecimiento del padre del colega Rubén Giorgis y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. José Luis Gómez, su esposa Anita Villalba de Gómez, sus hijos junto a sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del padre de Rubén y acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor. Choya.

LEDESMA DE BARRAZA, DOMINGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Sus hermanos Rosario Ledesma y familia y José Feliciano Ledesma y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE BARRAZA, DOMINGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su hermana política Dora Montenegro Vda. de Ledesma y sus hijos Kelly, Yolanda, Gorda y Lita con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Árraga.

LEDESMA DE BARRAZA, DOMINGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Tía Ñata, estarás siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Pedro y Elena; Mercedes, Rosa y Héctor; Dolores, Marina, Cecilia, Nelson y Candela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Árraga.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Toda la vida te llevaremos en el corazón. Te extrañaremos mucho, el no poder verte. Rogamos resignación para la familia. Descansa en paz. Sus hermanos Rubén, Nena, Iris, Marili y Elena Lazo, hermanos políticos Silvia, Ricardo, Carlos, Silvia Quinteros y sobrinos.

ORIBE, CARLOS DOROTEO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. La comunidad educativa de la Esc. Normal Supo. Rep. del Ecuador, participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de las docentes de esta Institución, Prof. Oribe Cristina del Valle y Oribe María Alejandra. "Señor dale tu bendición y haz que su alma descanse en la paz de tu amor". Elevamos a Dios oraciones en su memoria y pronta resignación a sus familiares.

ROSALES, MARCELO TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Sus sobrinos Juan, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo y María Arsenia Llugdar, desde Laprida, acompañan en este doloroso momento a su familia y ruegan oraciones por su descanso eterno. Laprida. Choya.

ROSALES, MARCELO TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinas Cristina, Mary, Dory y Teresa Rosales y Lidia de Rosales y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Chico.

ROSALES, MARCELO TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Roberto Montes, Carmen y Patricia Pinto participan su fallecimiento y acompañan a Vita y Viviana en este doloroso trance. Laprida. Choya.