Fotos Las graves acusaciones que investiga el Jury de enjuiciamiento en contra del fiscal de Añatuya Álvaro Ruiz

27/06/2018 -

El fiscal de Añatuya, Álvaro Ruiz enfrenta casi una docena de cargos por "mal desempeño de sus funciones", según lo sintetizó el Jury de Enjuiciamiento. Habría recepcionado denuncias sin estar de turno, violando normativas expresas de la reglamentación transitoria del Ministerio Público. Tampoco habría comunicado las denuncias al fiscal de turno ni habría ingresado la misma al sistema (interno) Taqu. No lo habría comunicado a su superior, pese a la dependencia jerárquica, emanada de la Constitución provincial y Ley del Ministerio Público. Está acusado además de haber ordenado medidas de coerción personal contra ciudadanos, sin argumentos sólidos, basada en la nula evidencia con la que contaba en contra de esos ciudadanos, policías de alto rango en Añatuya. Incidentes Al fiscal Álvaro Ruiz se lo acusa asimismo de haber protagonizado incidentes con personal administrativo de la Fiscalía, empecinado en no ingresar al Taqu denuncias contra policías. Asimismo, se lo acusa de amenazar al personal de Mesa de Entradas fiscal con abrirles sumarios, por no cumplir con su ilegítima orden de no registrar adecuadamente una denuncia. No es todo. Según los cargos, Ruiz tenía la denuncia sin Nº (ni registración), un mes después de su recepción. También le es enrostrado un trato indecoroso a superiores y dependientes. El largo listado de cargos incluye irregularidades en el trámite de legajos de investigación a su cargo. Ruiz tuvo advertencias en su contra por no encontrarse en Añatuya, en ocasión de estar de turno, y muy a pesar de órdenes directas en ese sentido. Suspensión Hoy, el fiscal está suspendido en sus funciones y está en curso el juicio político, cuya apertura fue decidida por los miembros del Consejo de la Magistratura por una nimidad. El Concejo merituó ayer la naturaleza y alcance de las conductas reprochadas, basados en la supuesta violación de los principios constitucionales en que se sustenta la actuación del Ministerio Público Fiscal, y las normas transitorias dictadas por la circunscripción judicial de Añatuya. La investigación resalta que Ruiz incurrió en la falta de objetividad, al actuar movido por un interés subjetivo y personal en una causa penal. También, en el sistemático y sucesivo accionar irregular en la tramitación de las causas que le eran asignadas. Con ello, habría demostrado inexcusable desconocimiento de normas esenciales y básicas de la organización de la Justicia o desoyendo las mismas; junto al incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo, que constituyen un vicio y falla de la envergadura suficiente para formular cargos en su contra.