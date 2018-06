Marcos Peña reconoció que se vienen meses de recesión

Fotos MODELO. El jefe de Gabinete de Macri sostuvo que el gobierno mantendrá el rumbo económico, pese a los fuertes cuestionamientos de los sindicatos.

Tras finalizar una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde se abordó entre otros temas el escenario económico, Marcos Peña reconoció a los medios que por efecto de la crisis cambiaria, se vienen meses de recesión. "Ya lo dijeron los ministros responsables del área económica, es probable que producto de este shock externo que hemos tenido, la crisis cambiaria tendrá un impacto de meses recesivos, pero el año va a terminar con crecimiento y el año que viene vamos a poder retomar ese camino", aseguró confiado a los medios acreditados. Además, reiteró que el Ejecutivo no realizará una "convocatoria en particular" a la cúpula de la CGT, luego del paro general. "Nosotros vamos a seguir trabajando sector por sector, no nos cambia en nada una medida de fuerza ni una crítica al Gobierno en la convicción de que tenemos que seguir trabajando en una agenda de desarrollo, poniendo prioridad en la generación de trabajo", señaló tajante el jefe de Gabinete de la Nación. Al respecto, ejemplificó que esa será una de las tareas que deberá realizar el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con la industria de la construcción para evitar que se paralice ese sector. En tal sentido, apenas concluyó la reunión, Frigerio se dirigió a la sede de la Uocra acompañado por el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Ricardo Delgado, para participar de un encuentro de los trabajadores con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción. Peña recalcó también que "las paritarias son libres; cada sector podrá encontrar el equilibrio para dar los aumentos posibles. El decreto fue solo un puente para las paritarias, nosotros no queremos crecer a partir de ajustar el salario real y en eso las paritarias son el instrumento", afirmó.