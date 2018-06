La defensa de Boudou pidió su absolución en el caso Ciccone

Fotos EX VICE. Amado Boudou fue vicepresidente de Cristina Kirchner. Lo acusan por la compra ilegal de la ex calcográfica Ciccone.

27/06/2018 -

Los abogados de Amado Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, buscaron durante casi 9 horas, desligar al ex vicepresidente de las acusaciones por cohecho pasivo en concurso ideal con las negociaciones incompatibles por la compra ilegal de la ex Calcográfica Ciccone.

En sus alegatos, pidieron, ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Bertuzzi, Costabell y Núñez Íñíguez su absolución y en caso de llegar a una condena que no se haga efectivo el pedido de detención.

Con una marcada acusación contra el juez de la instrucción de la causa, Ariel Lijo, donde señalaron que no existió probanzas para llegar a la instancia del juicio, buscaron indicarle al TOF qué debía tenerse en cuenta como prueba y qué no. "Ustedes no pueden considerar como prueba sólo indicios", dijo en varias oportunidades Rúa.

El juicio por la compraventa de la ex Calcográfica Ciccone atraviesa la instancia final de los alegatos. Ya lo hicieron las querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) que pidió 5 años y 6 meses de prisión para Boudou, la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidió la pena máxima: 6 años de prisión efectiva en el momento de la sentencia, y el fiscal Marcelo Colombo quien requirió la misma cantidad de años que la OA. Los abogados de Boudou plantearon que no hay ninguna prueba contundente en el expediente "que lo involucre de manera directa".

Señaló que las constancias que muestran "cómo se interesó en la adquisición de la ex calcográfica" no eran tales. Pidió su absolución y de avanzar en una eventual condena, que no se efectivice el pedido de detención de la UIF.