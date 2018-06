Manos anónimas destrozan una plaza a días de ser reinaugurada

Fotos DAÑOS. Rompieron más de diez bancos, tumbaron cartelería, destrozaron tachos de residuos y, además, causaron daño en el nuevo sistema lumínico.

27/06/2018 -

MONTE QUEMADO, Copo (C). Los ciudadanos de la capital copeña no encuentran explicación y no salen de la conmoción por el irracional ataque que realizaron misteriosos vándalos, quienes estuvieron en horas de madrugada del fin de semana causando destrozos en la plaza San Martín a días de ser reinaugurada.

En el lugar los vándalos rompieron más de diez bancos, tumbaron cartelería, destrozaron tachos de residuos y, además, causaron daño en las instalaciones del nuevo sistema lumínico con tecnología LED con las que fue equipada y también se llevaron parte de los bancos de madera.

Los trabajos de remodelación que estaban próximos a ser inaugurados, incluyen una moderna fuente de agua que llevará cañerías y picos surgentes especiales por lo que la instalación era ejecutada por personal especializado de Buenos Aires.

En estos días, los obreros trabajaban en los últimos detalles en la parte central de la plaza donde se está armando la estructura de lo que sería la fuente de agua que lleva un cableado especial subterráneo con alimentación para la energía y para el agua simultáneamente y solo restaba trabajar en detalles de caminería, arbolado y parquizado equipados con luces LED y sectores para juegos infantiles, entre algunos detalles. Esta importante inversión tuvo algunas demoras porque se había iniciado en 2013, como parte del "Plan nacional Más Cerca". Ahora, por decisión del intendente Carlos Hazam y con la ayuda del Gobierno de la provincia, estaba próxima a inaugurarse.