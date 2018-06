Otra fecha apasionante del fútbol infantil y femenino en La Banda

Fotos ENCUENTROS. Desde el área de Deportes de la comuna bandeña dieron a conocer el listado completo de los cotejos de todas las categorías.

27/06/2018 -

Esta semana continuarán los partidos de los torneos de fútbol infantil y femenino, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, por lo que se dieron a conocer los resultados y las posiciones.

Las chicas

El viernes 22 de junio por la noche se desarrollaron los siguientes partidos: Santa Rita 0 vs. Las Pumas 0; Las Argentinas 1 vs. Deportivo Griselda 0; Las Líderes 1 vs. San Isidro 2; La Selección 0 vs. Las Aliadas 2; Las Tiburonas 1 vs. Campeonas del 28 0 y Defensoras 1 vs. Rincón Femenino FC 0.

Los niños

El domingo 24 de junio, los más pequeños también tuvieron sus partidos. En la categoría 3 y 4 años se dieron los siguientes resultados: 25 de Mayo 6 vs. Chamacos FC 1; Bº Taponazo 0 vs. Argentinos Unidos 1; Rey de Reyes 0 vs. La Fusión Junior 0; Diablos Rojos 1 vs. 17 de Octubre 1; El Cruce 4 vs. Rincón FC 0; Bº Quilmes 2 vs. Tramo 16 1; Taladrito 1 vs. Villa Unión 0; Deportivo 25 de Mayo 2 vs. San Fernando 1; Bío Torres 1 vs. Palermo 1 y Irma FC 4 vs. Cholo Suárez 1.

Categoría 5 y 6 años: 25 de Mayo 1 vs. Chamacos FC 3; Bº Taponazo 1 vs. Argentinos Unidos 3; Rey de Reyes 7 vs. La Fusión Junior 0; Diablos Rojos 1 vs. 17 de Octubre 1; El Cruce 2 vs. Rincón FC 1; Bº Quilmes 3 vs. Tramo 16 2; Taladrito 1 vs. Villa Unión 2; Deportivo 25 de Mayo 1 vs. San Fernando 1; Bío Torres 3 vs. Palermo 2 y Irma FC 0 vs. Cholo Suárez 4.

En las categorías 7 y 8 años se dieron los resultados: 25 de Mayo 1 vs. Chamacos FC 1; Bº Taponazo 0 vs. Argentinos Unidos 1; Rey de Reyes 3 vs. La Fusión Junior 0; Diablos Rojos 1 vs. 17 de Octubre 1; El Cruce 5 vs. Rincón FC 1; Bº Quilmes 0 vs. Tramo 16 0; Taladrito 0 vs. Villa Unión 0; Deportivo 25 de Mayo 1 vs. San Fernando 1; Bío Torres 1 vs. Palermo 0 y Irma FC 1 vs. Cholo Suárez 0.

Por último, en la categoría 9 y 10 años los partidos dejaron los siguientes resultados: 25 de Mayo 0 vs. Chamacos FC 0; Bº Taponazo 1 vs. Argentinos Unidos 1; Rey de Reyes 7 vs. La Fusión Junior 1; Diablos Rojos 1 vs. 17 de Octubre 0; El Cruce 3 vs. Rincón FC 0; Bº Quilmes 1 vs. Tramo 16 0; Taladrito 0 vs. Villa Unión 0; Deportivo 25 de Mayo 0 vs. San Fernando 1; Bío Torres 0 vs. Palermo 2 y Irma FC 0 vs. Cholo Suárez 2.