Los cuadros son cada vez más resistentes y duran más de una semana

Fotos SIN CONSULTA. Usar medicamentos que fueron recetados a otros pacientes es el error más común.

27/06/2018 -

Equivocaciones de los pacientes y el rechazo a algunos medicamentos pueden ocasionar en ciertas circunstancias que los cuadros de conjuntivitis se prolonguen en el tiempo. Muchos de los pacientes han manifestado los cuadros por más de 10 días.

"Hubo un aumento a la resistencia. Los cuadros ahora quizás duran un poco más. Todo depende de la respuesta de cada organismo. Por eso es fundamental no usar medicamentos que han andado bien en otras personas, porque no todos tienen el mismo problema y requieren del mismo medicamento. Los remedios se recetan de acuerdo con la edad, el daño, el sector afectado; no se utiliza un mismo medicamento para todos. Esa automedicación hace que muchas veces los cuadros de conjuntivitis se prolonguen y pueden llegar hasta los 15 días", explicó la Dra. María Luisa Rogel.