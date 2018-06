La cantante cubana se sumará a una exitosa serie de Netflix

27/06/2018 -

La cantante Gloria Estefan anunció que se sumará como estrella invitada a la tercera temporada de la serie de Netflix "One Day at a Time", que retrata a una familia cubano-estadounidense.

"Estoy yendo por ustedes, familia Álvarez", afirma la famosa creadora de la Miami Sound Machine, nacida en La Habana en 1957, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Gloria, que precisamente interpreta el tema musical central de la serie, "This is It", hará de Mirtha, la hermana menor de Lydia, el personaje interpretado por la veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno, y también su "archinémesis", según señala en su mensaje.

La cabeza de la familia es Penélope Álvarez, una madre divorciada interpretada por Justina Machado, que vive junto a sus hijos, Elena (Isabela Gómez) y Alex (Marcel Ruiz), estadounidenses de primera generación, y su madre Lydia (Rita Moreno), una cubana de la vieja escuela.

La serie está basada en otra de igual nombre que estuvo en el aire por televisión abierta de 1975 a 1984. Se espera que la tercera temporada de la producción de Netflix se estrene en 2019. Los fanáticos de Gloria ya claman por verla desplegar su talento actoral en la pantalla de streaming, la que la llevará por el mundo.