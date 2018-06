Fox invita a vivir las vacaciones de invierno a puro cine

27/06/2018 -

Durante la primera semana de julio, FOX emitirá películas animadas como "Cómo entrenar a tu dragón", "Monster House: La casa de los sustos", "Los Simpson, la película", y "La Era del Hielo 2", entre otras.

Además, los sábados y domingos el mejor cine estará también en la pantalla de FOX.

Y antes de que termine julio, el miércoles 31, a las 22, volverá el drama con la segunda temporada de la aclamada "This is Us" ("Somos nosotros").