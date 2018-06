Federico Bal no se decide, pero ya tendría compañera

27/06/2018 -

Si bien Federico Bal asegura, cada vez que se lo preguntan, que este año no formará parte del Bailando por un sueño, el periodista Ángel De Brito reveló que la bailarina Valeria Archimó, quien también lo acompaña en la obra teatral "Magnífica" sería su pareja asignada.

"Todavía no hay nada firmado. Con Fede está todo bien para que bailemos juntos", señaló Archimo, mientras que Fede insistió: "No lo voy a hacer este año, pero agradezco mucho la propuesta. Me junté con Fede (Hoppe) y el Chato y creo que no es año para hacerlo. En esta partida siento que no es importante para mí hacerlo. Hoy Lau (por Laurita Fernández, su ex novia) está en el jurado y tendría que tener otro equipo".