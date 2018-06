Tinelli quiere ver bailar al economista Javier Milei

27/06/2018 -

Después de que el economista Javier Milei sorprendiera con sus afirmaciones en el programa de Andy Kusnetzoff, al declararse experto en tríos y en sexo tántrico, y al revelar algunas intimidades sexuales, a Marcelo Tinelli se le prendió la lamparita.

El conductor no se demoró y le acercó la propuesta para sumarse al Bailando por un sueño, según lo reveló ayer Ángel De Brito. Y el economista lo estaría pensando. "Es divertido porque nunca se lo vio", adelantó De Brito. Basta con recordar algunas de las declaraciones que compartió en la mesa del programa de Telefé "Podemos hablar" para entender por qué Tinelli ve en el economista a un potable participante.

"Yo tengo 47 años, uno tiene historia. Y sí: he participado de varios tríos sexuales. ¿Cuál es el problema?", admitió Milei el fin de semana. Y agregó: "Te diría que en el 90 por ciento de las veces fue dos mujeres conmigo".

En ese marco se confesó "profesor de tantra". "Hay tres tipos de sexo tántrico. Está el tantra blanco, ligado a las cuestiones espirituales. Es el más conocido, es mucho de miradas y conexión. Después está el sexo tántrico negro, que tiene que ver con la tierra y es ‘bomba, bomba’, como le pedían a (Sebastián Estevanez) en las novelas, y el tercero, el tantra rojo, que es usar el sexo como un instrumento de dominación sobre el otro ser humano, algo abominable", explicó.

Llevarlo a la pista del Bailando le aportaría al programa de Marcelo una oxigenación, ante tantos personajes repetidos.

Los que ya dijeron sí

"Estoy feliz de vivir esta experiencia del Bailando, tenía muchas ganas de hacerlo. Es un gran show y a mí me encanta bailar, transitar esto es súper enriquecedor. El Bailando te abre muchas puertas, hace que la gente te conozca", admitió Marcela Baños, la conductora de "Pasión de Sábado", a Catalina Dugli durante una entrevista radial.

Y aseguró: "Si hay que arremangarse, me arremangaré. No voy a pelearme con nadie, pero si hay que saltar, yo salto. Voy para ganar el Bailando".

Éste es un año de proyección para Marcela Baños, quien también participó de la película biográfica del cuartetero El "Potro" Rodrigo.

Si bien se lo había anunciado el año pasado, el "Pollo" Álvarez recién se animó para esta edición a dar el sí. "Si aparece el pasado está todo bien, siempre y cuando sea con respeto, para no faltar el respeto. Mi vida es mi vida, yo me adapto a todo mientras haya respeto. Mientras no molesten a mi mujer actual, está todo bien", declaró en Los Ángeles de la Mañana, el conductor de "Combate", el ciclo de entretenimientos que se emite por Canal 9, en referencia a sus viejos amores.

Como se recordará se lo involucró con dos exnovias de Federico Bal: Laurita Fernández, y Barbie Vélez.