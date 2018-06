"Espiando" la intimidad de cuatro paredes

Fotos Luis Machín es uno de los protagonistas de la ficción.

27/06/2018 -

Diez episodios escritos por Quiroga y Camaño, el título alude a un término de la botánica, después tomado por el filósofo Gilles Deleuze, sobre las múltiples conexiones en cualquier punto.

"En cada lugar puede surgir una historia que es, en sí misma, una unidad. La suite, el hotel, es un no lugar donde no estás atravesado por tus rutinas ni afectos habituales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando tenés un espacio donde ser quien sos, y no lo que aparentás ser, y hacer cosas sin control, sin ley? Ése fue el marco donde pusimos estas historias", contó Quiroga.

Cada programa fue grabado en dos días, con mucha intensidad, en los estudios de Kuarzo, bajo la mirada de Jesús Braceras, un director con mucha experiencia en tevé ("Estocolmo", "La dueña", "Niní", "Todos contra Juan").

"Este programa es un acto de resistencia porque se sostiene en la actuación y en los libros, sin artilugios visuales. Tiene que estar muy vivo, como si fuera una obra de teatro, hay mucho diálogo en un espacio muy acotado y el conflicto debe resolverse en media hora. Hay de todo, historias muy diferentes, ninguna se parece ni visualmente ni en el estilo. Espiamos la intimidad de cuatro paredes donde no hay máscaras y las caretas se caen", dijo

Los temas

Los temas, según la productora ejecutiva Maru Mosca, "darán que hablar" por la intensidad dramática, el vocabulario y las escenas de sexo heterosexual y gay, incluidos los inusuales desnudos masculinos. Eutanasia, violación, asesinatos, peleas entre hermanos, traiciones, narcotráfico, política y viudas negras son algunos de los nudos con los que se metieron los guionistas, además del encuentro más o menos clandestino y fugaz que suele generarse en la impersonal habitación de un hotel.