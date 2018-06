El teatro 25 de Mayo abrirá las puertas al Concierto Lírico Popular

Fotos Sergio Juárez dirige a la orquesta que se presentará en el primer coliseo.

El viernes 6 de julio, a las 22, en el teatro 25 de Mayo, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de la Capital, se realizará un Concierto Lirico Popular. Participarán la Orquesta Ensamble Santiago Lírica, los cantantes Fabiana Gunther, Mari Cris López Araujo, Susana Chávez, Luján Santillán, Daniel Orrego, Mariano Valladares y Roberto Cáceres, bajo la dirección general del maestro Sergio Juárez y la coordinación general de Azucena Costa Paz.

La velada comenzara con la Obertura de la opereta Murciélago de Strauss, para continuar con Detrás del Arco Iris, Mi Mancherai, Meine Lippen Sie Kussen so Heib, Nessun Dorma, O Mìo Babbino Caro, I Dreamed a Dream, Je te veux, creo así se escribe, Caruso, Vals de Messeta, Barberillo de Lavapies, El Gato Montés, El día que me quieras, Fantasma de la Ópera, I Hate you then I Love you, Oblivion, Dueto de las Flores, Amarraditos, Tuyo es mi Corazón y Capullito de Alelí. Arreglos de Juárez, Carlos Sandobal, Marcos Capilla, Claudio Achával, Leonardo Gutiérrez.