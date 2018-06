Mamá de Rojo: "No me di cuenta que fue él, porque tiene la derecha para apoyarse"

Fotos Video | Mamá de Rojo: "No me di cuenta que fue él, porque tiene la derecha para poyarse"

Hoy 10:06 -

Es que la mujer reveló que en un primer momento no sabía que su hijo había marcado el gol del triunfo. "Es que pateó de derecha, y él la derecha la tiene para apoyarse, no pensamos que era Marcos", le dijo Carlina a Telefé.

Luego, la señora contó lo que le dijo Marcos cuando la llamó por teléfono. "Me dijo que todo esto me lo merecía, que era para mí y que me amaba".

Además, Carlina afirmó: "Yo le dije que iba a hacer un gol él y dos Messi, para los que habían hablado mal de Leo. Faltó uno de Messi nada más. Marcos estaba mal porque no jugó el otro día, porque no lo ponían. Después del partido, encima que perdieron y él estaba mal... Yo le dije que por algo pasan las cosas, que no tenía que jugar, que el partido que viene iba a hacer un gol".