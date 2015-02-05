CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Junio de 2018
Por El Liberal
28/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
10.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.300 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 VIVA LA MÚSICA
20.00 EN VIAJE
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.16 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
08.41 E.T. EL EXTRATERRESTRE
10.58 SECRETARIAT
13.21 AMIGAS INSEPARABLES
15.39 CIUDAD DE LA ESPERANZA
17.27 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN
19.37 THE HOST
22.00 LA COLONIA
23.43 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
09.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.36 LA NIÑERA
10.01 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.41 LA NIÑERA
12.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
13.46 LA NIÑERA
14.11 JACK
16.16 DESCARRILADOS
17.56 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
20.11 HALCONES DE LA NOCHE
22.00 RÁPIDA Y MORTAL
23.55 SE PRESUME INOCENTE
TNT
07.07 KARATE KID
09.49 EL DESAFIO
11.33 EL APRENDIZ DE BRUJO
13.37 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
16.29 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
22.00 EL LOBISTA
00.00 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
SPACE
06.21 ICEMAN
07.53 APPALOOSA
10.07 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO
12.28 SPECIAL ID
14.07 EL SANTO
16.25 ULTRAVIOLETA
18.05 ERASED
20.06 PRISIONERA DEL ESPACIO
22.00 SIN MOTIVO APARENTE
23.38 EL CONJURO
CINECANAL
10.57 DOCTOR DOLITTLE
12.27 UNA CENA PARA TONTOS
14.35 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
16.37 UNA CITA CON TU ÍDOLO
18.20 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
20.07 MONSTER TRUCKS
22.00 #TUDECIDES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
10.00 WTA AEGON INTERNATIONAL EASTBOURNE
12.00 BLACK-ISH
13.00 WTA AEGON INTERNATIONAL EASTBOURNE
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
ESCUSA (BARRIO ALTE. BROWN, 7º PASAJE ENTRE CALLES 16 Y 17)
MAÑANA, A LAS 22, EL GRUPO “PIEDRAS SAGRADAS”, INTEGRADO POR “MAGO”, JUAN Y “TATA”, OFRECERÁ UN SHOW ACÚSTICO.
CASA TERRAVIVA (SANTA FE Y SAN MARTÍN)
MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA POR LOS DIEZ AÑOS DE “MOSOJ ÑAUPA”, CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, JOVITA SUBIRE, CLAUDIO ACOSTA, EL RITUAL, RODRI SALVATIERRA, SOL NACIENTE, LA ACADEMIA MARTÍN FIERRO, Y EL BALLET LATIDOS DE AMÉRICA.
HOTEL AMERIAN CARLOS V (LAS TERMAS)
+SÁBADO 30, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
+SÁBADO 30, SE PRESENTARÁN NICOLE NAU Y LUIS PEREYRA CON “SE DICE DE MÍ”.
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, OFRECERÁ SU SHOW “ACA SECA TRÍO”.
CLUB OLD LIONS (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”, CON EL GRUPO SALITRAL E INVITADOS: LA CRUZA DANZA, ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN JIMÉNEZ SORIA.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
28/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast)
29/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast) 00:35 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAIDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
28/06 - 17:40 (Cast) 21:30 (Cast)
29/06 - 17:40 (Cast) 21:30 (Cast) 00:20
(Subt)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
28/06 - 29/06- 17:00 (Cast) 19:40
(Subt)
GRINGO (2D):
COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)
28/06 - 22:30 (Subt)
29/06 - 30/06 - 22:30 (Cast) 00:45
(Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
28/06 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)
29/06 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)
00:30 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
28/06 - 29/06- 17:20 (Cast) 20:00
(Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
28/06 -22:35 (Subt)
29/06 - 30/06 - 22:35 (Subt) 00:45
(Subt)
01/07 - 04/07 - 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00 -22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30- 20:00-
22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $140
Jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $150
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.