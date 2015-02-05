CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de Junio de 2018

28/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

10.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.300 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 VIVA LA MÚSICA

20.00 EN VIAJE

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

 

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.16 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

08.41 E.T. EL EXTRATERRESTRE

10.58 SECRETARIAT

13.21 AMIGAS INSEPARABLES

15.39 CIUDAD DE LA ESPERANZA

17.27 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN

19.37 THE HOST

22.00 LA COLONIA

23.43 HISTORIAS CRUZADAS

 

TCM

09.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.36 LA NIÑERA

10.01 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.41 LA NIÑERA

12.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

13.46 LA NIÑERA

14.11 JACK

16.16 DESCARRILADOS

17.56 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

20.11 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 RÁPIDA Y MORTAL

23.55 SE PRESUME INOCENTE

 

TNT

07.07 KARATE KID

09.49 EL DESAFIO

11.33 EL APRENDIZ DE BRUJO

13.37 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

16.29 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

22.00 EL LOBISTA

00.00 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

 

SPACE

06.21 ICEMAN

07.53 APPALOOSA

10.07 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO

12.28 SPECIAL ID

14.07 EL SANTO

16.25 ULTRAVIOLETA

18.05 ERASED

20.06 PRISIONERA DEL ESPACIO

22.00 SIN MOTIVO APARENTE

23.38 EL CONJURO

 

CINECANAL

10.57 DOCTOR DOLITTLE

12.27 UNA CENA PARA TONTOS

14.35 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

16.37 UNA CITA CON TU ÍDOLO

18.20 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

20.07 MONSTER TRUCKS

22.00 #TUDECIDES

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

10.00 WTA AEGON INTERNATIONAL EASTBOURNE

12.00 BLACK-ISH

13.00 WTA AEGON INTERNATIONAL EASTBOURNE

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

 

A DÓNDE IR

ESCUSA (BARRIO ALTE. BROWN, 7º PASAJE ENTRE CALLES 16 Y 17)

MAÑANA, A LAS 22, EL GRUPO “PIEDRAS SAGRADAS”, INTEGRADO POR “MAGO”, JUAN Y “TATA”, OFRECERÁ UN SHOW ACÚSTICO.

 

CASA TERRAVIVA (SANTA FE Y SAN MARTÍN)

MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA POR LOS DIEZ AÑOS DE “MOSOJ ÑAUPA”, CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, JOVITA SUBIRE, CLAUDIO ACOSTA, EL RITUAL, RODRI SALVATIERRA, SOL NACIENTE, LA ACADEMIA MARTÍN FIERRO, Y EL BALLET LATIDOS DE AMÉRICA.

 

HOTEL AMERIAN CARLOS V (LAS TERMAS)

+SÁBADO 30, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.

 

CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)

+SÁBADO 30, SE PRESENTARÁN NICOLE NAU Y LUIS PEREYRA CON “SE DICE DE MÍ”.

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, OFRECERÁ SU SHOW “ACA SECA TRÍO”.

 

CLUB OLD LIONS (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 23, EN EL CICLO DE PEÑAS SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”, CON EL GRUPO SALITRAL E INVITADOS: LA CRUZA DANZA, ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN JIMÉNEZ SORIA.

CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

28/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

29/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast) 00:35 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAIDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

28/06 - 17:40 (Cast) 21:30 (Cast)

29/06 - 17:40 (Cast) 21:30 (Cast) 00:20

(Subt)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

28/06 - 29/06- 17:00 (Cast) 19:40

(Subt)

GRINGO (2D):

COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)

28/06 - 22:30 (Subt)

29/06 - 30/06 - 22:30 (Cast) 00:45

(Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

28/06 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)

29/06 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)

00:30 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

28/06 - 29/06- 17:20 (Cast) 20:00

(Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

28/06 -22:35 (Subt)

29/06 - 30/06 - 22:35 (Subt) 00:45

(Subt)

01/07 - 04/07 - 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00 -22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30- 20:00-

22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $140

Jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $150

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.


 
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