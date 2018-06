FÚNEBRES | 27 de Junio de 2018

28/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

Verónica Daniela Mansilla (La Banda)

Marcelo Tufi Juárez

Matilde Alicia Christen de Zarba

Beatriz Francisca Sanguedolce (La Banda)

Hugo Paulino Ramírez

María Oliva Muratore

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, LUCIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Asociación de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón, participan su fallecimiento y acompañan a Lucky Brescia y fliares. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos: Alicia, Facundo, Silvia y Mario, sus hijos pol.: Adriana, Gustavo y Josefina, y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hijo Facundo Zarbá, su hija pol. Adriana Spiess y sus nietos Santiago y Ariadna, participan con profundo dolor su partida y ruegan por su eterno descanso.,

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Alicia Zarbá y sus nietos Maria Lourdes y Octavio Manfredi Zarbá, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino,". Sus hijos Mario Zarbá y Josefina Muratore, sus nietos Ezequiel, Mateo y Santina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Señor ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Silvia Zarbá y Gustavo Stemberg, sus nietos Cristian y Maria Pia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. A nuestra querida tía, siempre estarás en nuestros corazones, y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Helvecia Christen y sus sobrinos Eduardo, Robin, Erika y flia. Domínguez.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hermana Adela, sus sobrinos Mamón, Tory, Alex, Liliana y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus sobrinos políticos Enrique, Graciela y María Emilia Martinetti Zarbá y flia. participn con dolor su partida hacia la Casa del Padre y ruegan una oración en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su prima Lucrecia Rojas de Neme, Manuel Hernández y María Elisa Fernández Rojas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza, sus hijos María José, Leandro y María Soledad participan con dolor el fallecimiento de su amiga Matilde. Rogamos que Dios le de resignación a sus hijos.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Felices los limpios de corazón, porque de ellos será el Reino Celestial". Los vecinos de su hija Silvia, su hijo político Gustavo y nietos Cris y Pía; flias de Paulina, Ricardo, Carlos, Aurelia y Luis Ávila, Coca de Ramírez, Lola de Silva, Nora Ponce de Gómez lamentan profundamente su desaparición física y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Dios, nuestro Padre Celestial junto a San Pantaleón te llamaron a integrar el coro de ángeles". M M. O Luis Miguel Ávila, ex compañero de tareas en la CRD y amigo entrañable de la dilecta "Mati", se conduele por su inesperado deceso y eleva fervientes oraciones por su eterna paz. Ruega cristiana resignación para su flia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Estela Elías y flia. y Miguel Simón participan el fallecimiento de la mamá de Alicia. Elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Consorcio Edificio "Assul" participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La Asociación Santiagueña de Dermatología participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega, Dra. Alicia Zarba. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una cristiana resignación para toda su familia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Belén participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Silvia. Se ruega oraciones por su descanso en paz y por la fortaleza de su familia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Martín Oscar Muratore y flia. acompañan a su flia. En este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus amigas Marité Bertrand, Maribé Basbus, Veronica Larcher, Fabiola Moreno, Cecilia Rosales, Monica Reimundi, Mariela Trejo, Judith Vittar, Marcela Cianferoni, Roxana Kralis, Marichi Mussi, Patricia Hoyos, acompañan a Alicia en la despedida de Matilde.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Los hermanos políticos de su hijo Mario: Coty y Alexis; Gaby y Pancho y Vicky participan con dolor su fallecimiento.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Marité Bertrand, Fernando Mussi y sus respectivos hijos, acompañan a Alicia, Silvia, Facundo y Mario en este doloroso momento. Mati, descansa en paz.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Graciela Ruiz de Manfredi, sus hijos Carlos, Dante y Pablo con sus respectivas flias. lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Matilde y acompañan a sus familiares en el dolor por tan irreparable pérdida.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mariela, Gustavo, Soli, Tomi, Maria Rosa Costilla y Rosi Córdoba, acompañan en tan doloroso momento a su amiga Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Silvia Maud., y Dra. Nora Acosta, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de querida Alicia. Elevan oraciones por la paz de su alma.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus consuegros Oscar Stenberg y Nélida Bertuzzi y sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Querida Maty hemos disfrutado de tu amistad y de tu templanza durante varios años, disfruta hoy de la bondades del Señor. Descansa en paz.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Tus consuegros Tito, Tere y flia., y Martha, acompañan con dolor a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Me cuesta mucho y me duele tu partida. Romelia Andrade acompaña con mucho cariño y dolor a sus hijos, nietos y hermanos ante dolorosa pérdida. Que descanses en paz Matilde querida... y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Enrique Castiglione, su esposa Débora Mikkelsen Loth e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Juan Carlos Leguizamón, Ana Alicia Mirolo, sus hijos Gonzalo, Juan Manuel y sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Mati. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La comunidad religiosa y Nivel Inicial del Colegio Belén, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida compañera Silvia Zarbá. Elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. El Centro de Investigación y Docencia Sgo. del Estero del Instituto Oscar Masotta IOM 2, expresan su profunda condolencia a la flia. Zarbá, por tan irreparable pérdida. En especial un fuerte abrazo a su hija Silvia, Miembro de Comisión Directiva y Socia Fundadora de nuestro C.I.D. Rogamos por su descanso eterno.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. " Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino " Ángel Prieto y Sra. y sus hijos Ángel Manuel, Alfonso y Gustavo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Ana Carolina Ledesma y Ramiro Valladares, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mario Adolfo Benavente y Susana Jugo Beltrán, junto a sus hijos María Susana, María Mercedes, Mario Ramo y Mariana con sus respectivas flias., acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos Ma. Cecilia, Blanca Inés, Susana, Enrique y sus respectivas flias. Despiden con tristeza a la querida Matilde, Abrazan con afecto a sus hijos y nietos y les acompañan en el dolor y la oración.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Las amigas de su hija Alicia: Zulema Mulki, Cintia Isorni, Mirian Fernández y Carolina Bandrowski participan con dolor su fallecimiento.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Pedro L. Mulki y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mati que gran dolor sentí al enterarme de tu deceso ! Amiga, Hermana de la vida Compañera de Estudios, siempre te tendré en mi corazón, recordando hermosos momentos compartidos. Descansa en Paz. Negri Gutiérrez, Nene Frías, Tato y Pupeé, expresamos nuestro mas sentido pésame y abrazamos con cariño a toda su familia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Amigos de su hijo Mario; Cristian, Verónica, Ernesto, Fernanda. Lito, Luisa y María René, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Que brille para ella, la luz que no tiene fin. Emanuel Krupick y su novia Anita Auat, participan con dolor el fallecimiento de a Madre de sus Amigos Mario y Josefina y flia.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. María Carmen Lapalma de Guerrieri, Gustavo Adolfo Guerrieri y sus hijos Mariana, Eugenia y Luis Escobar; Gustavo y Adolfo participan el fallecimiento de la querida Matilde.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Patricia Lapalma de Strada, sus hijos Vicente, Exequiel, Félix y Juan Carlos participan el fallecimiento de la querida Matilde.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Extrañaremos tu alegre compañía en nuestros encuentros. Que el Señor te conceda la paz que mereces. Tus compañeros de promoción Esc. Centenario; Gladys, Julia, Nilda, Roque, Margarita, Gladys Pérez, Anita, Mafa y Berta. participan su fallecimiento.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, amigos de Josefina y Mario acompañan en el dolor. Lile, Cecilia, Gaby, Anita, Chochi, Myriam y María Esther, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Lucia Prieto de Lopez, sus hijos Lucy y Ramon con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Daniel Muratore y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Oscar Muratore y flia., participa con profundo pesar su partida y ruegan por su eterno descanso.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Edmundo Alluz, María Rina Pérez Lobo de Alluz; sus hijas Marcela y Gabriela y sus yernos Rodolfo y Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de Matilde, acompañan en su pesar a sus hijos Alicia, Silvia, Mario y Facundo.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Daniel Raúl López y José Damián López participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Irma Ise de Velarde , sus hijos Dra. Marta Silvia, Dr. Carlos Arturo y Eduardo Daniel con sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de la querida amiga de la familia y abrazan con todo cariño a sus hijos y nietos en el dolor de la partida. Descansa en paz Matilde.

CHRISTEN DE ZARBÁ, MATILDE ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Alicia A. Zarbá, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Elsa Rosario Gramajo, Mirta, Delia y Mary Marquesano participan con pesar el fallecimiento de Teresita, hermana de su querida amiga Elvira y acompañan a su esposo Lucas e hijos en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Con mucho cariño y dolor despido desde San Juan a la querida Teresita, quien supo ganarse el reconocimiento de toda persona que se acercaba a ella, demostrando su espíritu cristiano y su gran corazón. Acompañamos con mucho cariño a su esposo Lucas e hijos y nietos en estos momentos de dolor. Mercedes Cáceres y flia.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Dr. Pedro Walter Orieta y familia lamentan el fallecimiento de la querida amiga y compañera de Acción Católica Universitaria y acompañan al querido Lucas y familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Luis Abud y flia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Hna. María Cecilia Sarmiento E.C.J.; Carlos Raúl Sarmiento; en este momento de dolor acompañan a su hija Teresita, su esposo Lucas y familiares. Recordemos sus virtudes cristianas y oremos en su memoria.

GONZÁLEZ ESPECHE DE ROIC, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su esposo e hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación para toda la familia

GUERRIERO, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. La comunidad Educativa del IES Nº 8 "Ángela C de Reto", directivos, docentes, no docentes, personal de maestranza y alumnos participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero Víctor José Guerriero. Eleva oraciones en su memoria.

GUERRIERO, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. La Rectora del IES Nº 8 "Ángela C. de Reto" participa con hondo pesar el fallecimiento de su compañero de trabajo de tantos años y ruega oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su hermano Juan Carlos Iturre (Titi), su esposa Mirta y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Nelva Mabel Iturre y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su sobrino Julio Alberto Iturre (Chiche), su esposa Claudia, sus hijos Rita, Rocio, Santiago y Jonás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Electro Centro SRL., directivos y personal participan con dolor el fallecimiento de Chochi Iturre. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Comisión directiva, socios, jugadores y simpatizantes del Club Sportivo Colón participan con dolor el fallecimiento de su ex jugador y dirigente. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Amigas, compañeras y alumnas de la Escuela Floral sede Sgo. del Estero acompañan a su esposa Mary Abbondándolo y flia. en este momento tan triste, rogando oraciones a su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Amigos de su esposa Mary: María Angélica Díaz, su esposo Luis Espeche, sus hijos Luis Ma. y Silvina acompañan a toda la flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. La Asociación Santiagueña Veteranos de Basquetbol, participa con profundo dolor y cariño a quien fuera una extraordinaria persona. Rogamos oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Carlos Eduardo Márquez, su esposa Amanda Luna, sus hijos Eduardo, Fernando, Luciana y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Alberto Varas, su esposa Mirta y su hijo Fernando Alberto participan con gran dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan al señor les devuelva, a su querida flia. la paz y la tranquilidad en forma de verdadero y cristiana resignación. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María teresa Barraza de Salido participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su querida amiga María e hijos ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Si pudiéramos explicar el dolor con palabras, creo que no encontraríamos una. Personal directivo y docente de la escuela Nº1075 y Jardín Nº 561de Guanaco Sombriana, Dpto. Atamisqui participa del fallecimiento del padre del profesor del establecimiento Mariano Javier Iturre y lo acompañan en este difícil momento.

ITURRE, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Tu eres nuestro padre y tienes para cada uno de nosotros una bellísima morada más allá del sol, donde reina la paz y el amor. Tú secas toda lágrima y curas para siempre todo dolor. El personal directivo, docentes de primaria y de jardín, personal de maestranza, Padres y alumnos de las escuelas Nº1041 de San Vicente, Nº1202 de Isla Verde y Nº1053 de Taquetuyoj, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Mariano Iturre. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Daniel, Cecilia, Guillermo, Jose, Nicolas y Franco, hijos pol. Analia y Anita nietos, Carolina, Felipe, Josefina, Emi y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Su hijo Guillermo Juárez, su nuera Analía de la Silva y su nieto Emiliano Juárez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Los compañeros de su hijo José Juárez de la Asesoría Legal de la Secretaría de Seguridad: Juan Pablo Gerez, Mauricio Pagani, Adriana Llavard, Dra. Gladys Musa y Dra. María Espeche Turval participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. José Bonacina y flia. participa con profundo dolor del fallecimiento de su amigo, acompaña a su flia. y ruega oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Susana Jorba y Juan Trejo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a flia. y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Esteban García, Georgina Trejo y flia. participan con dolor del fallecimiento del padre de su amigo José. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sanatorio Alberdi SRL. Gerencia, médicos y empleados participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dr. Felipe Roberto Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan su fallecimiento.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dr. Avellaneda Luis y flia. participa su fallecimiento con dolor, elevando oración en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Los compañeros de su hija Dra. Cecilia Juárez del quirófano del Sanatorio Alberdi: Teli, Fernanda, Rocío, Andrea, Karen, Yésica, Amelia y Lidia participan y acompañan a la flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Rosa Cañete, Dra. Mirta Gorosito, Dra. Lidia Tomé participan del fallecimiento del padre de su amiga Dra. Cecilia Juárez y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Familia amiga: Mario Rodolfo de la Silva, sus hijas Irene y Analía y sus nietos Agustín Suárez, Jeremías, Suárez, Matilda Suárez y Emiliano Juárez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO TUFÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. La Secretaría de Seguridad de la Provincia de Santiago del Estero participa su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Su tío abuelo Claudio Marín Maciel, su esposa Susana Andrevich y sus hijos Gastón, Ana Laura y Marcos y respectivas familias, participan su fallecimiento. Lo despedimos acongojados rogando por su eterno descanso.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Miguel Brevetta Rodríguez, sus hijos Miguel Álvaro, María del Huerto y Juan Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide y sus hijos José Agustín y María Guillermina participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Dr. Pedro Pablo Contardi, Dra. María Marta Arce de Contardi, sus hijos Pedro, Ma. Luz y Mariana, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a la flia. Elevan una oración en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Papás y compañeros de Clarita del Jardín Federico Froebel, participan con dolor la partida de Fede y acompañan a la familia en este momento, ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Virginia Lagar y Yiyo Basbús participan con profundo dolor el fallecimiento de Fede, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones participan con mucho dolor el fallecimiento de Fede, acompañan con cariño a Silvina y toda la familia.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. María Alejandra Jiménez y sus hijos Santiago, Facundo y Milagros y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus padres Diego y Silvina y toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Ricardo Jiménez participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus padres Diego y Silvina y toda la familia en este doloroso momento, rogando por una pronta resignación. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Ing. Mario Colqui, su esposa, Magalí Garay López, sus hijos y respectivas familias, acompañan en su dolor a papis, abuelos y fliares. por la pérdida del pequeño gran luchador Fede. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Arq. Edgar Quaranta; su esposa Luisa Josefina Chazarreta, sus hijos Edgar Pablo y Milagros Lezana; Luisina María y Martín Méndez; Ramiro y Belén Fernández; María Antonella y Matías Echeverría participan con profundo dolor el fallecimiento del nietito de su querido amigo Esc. Víctor Zaín y acompañan a la familia en este difícil momento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Que brille la luz que no tiene fin". Ana Cecilia, María del Carmen, Fernando, Agustín y José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Hebe Infante del Castaño y sus hijos Adriana, Juan Carlos, Gustavo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con el cariño de siempre a Silvina y su esposo, a sus abuelos y demás familiares y elevan oraciones a Dios Misericordioso por una cristiana paz para aceptar su voluntad.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mauricio Massi acompaña a sus padres Diego y Silvina y a sus abuelos, en la dolorosa pérdida de su hijito Fede y eleva una oración por su descanso eterno.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Marcelo Massi y Norma Elías acompañan a sus padres y abuelos por la pérdida de Fede. Elevan una oración en su memoria, esperando una feliz resurrección.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Gabriela Ibáñez y flia.; Carina Juárez y flia. participan profundamente su fallecimiento, haciéndole llegar su más sentido pésame a sus padres, abuelos y tíos.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mónica Nader ruega fortaleza para su mamá María Emilia y su abuela María Sara. Ruega oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mavel Navarro de Nader, sus hijos Mónica y Miguel acompañan con oraciones a la familia Zaín- Fernández en tan doloroso momento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Mónica C. Martínez, sus hijas Ma. Fernanda y Ma. Alejandra Alegre y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. María Elena, María Cristina y Julio Francisco Zorrilla y sus respectivas flias. participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su apreciado abuelo Esc. Emilio Zaín y familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Un ángel llamado Federico voló al cielo." Participan con profundo dolor; Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos Maria Teresa, Luis Carlos y Francisco Jose, y sus respectivas flias., pidiendo a Dios consuelo y resignación a sus padres, abuelos y demás familiares.

MARÍN ZAIN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Carmen Cornet y Hernán Funes de la Vega y sus hijos Hernán y Celia Rubio, Facundo y Huerto Bravo, Rodolfo y Emilia Julián, Manuel y Noelia Lopez, Mercedes y Agustin Lugones, Gerónimo y Florencia Prat, Angela y Marcelo Vera y Carmen y Leandro Ruiz con sus respectivas flias., participan con profundo dolor y acompañan a la querida flia., Zain en tan irreparable pérdida.

MARÍN ZAIN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Tía Bichi, Javier y Maxi, abrazan a Silvi, Diego, Sere y Clari en todo momento. Rogando para que Jesús los bendiga.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Alberto E. Paz, su esposa Marta A. Demasi, hijos y nietos participan con inmenso pesar su fallecimiento y los acompaña en este momento de tristeza con el afecto de siempre, a toda la flia. ante tan irreparable pérdida. Rogamos al Altísimo por su eterno descanso.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Angelito, ya descansas en paz. Mariela Fernández, Adolfo Giménez y sus hijas Catalina y Solana participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Martiana Bravo de Pece y Francisco Dante Pece participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Esc. Oscar Luis Karam, esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. José Luis Abud y flia, acompañan al Esc. Victor E. ZaÍn en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y su nietos Federico, Faustino y Benicio, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARÍN ZAIN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Ana María Bruchmann y Marcelo Espeche acompañan con enorme afecto al Esc. Víctor Emilio Zaín, a la mamá del bebé y a toda la familia. Ofrecen oraciones en su memoria

MARÍN ZAÍN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. "Dejad que los niños vengan a Mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Papá, mamá, Esc., Marisa y todos los familiares alaben al Señor porque necesitaba un ángel en el Cielo y Federico estaba listo para ir. Mi más sentido pésame a toda la familia. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MARÍN ZAIN, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/18|. Eduardo Juri y su señora Sylvia Luna participan su fallecimiento y acompañan al Esc. Víctor Emilio Zaín y familia en este momento de profundo pesar.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Carlos Soza y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Descasa en paz querido Pacho.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Alejandra Barbesino participa con profundo dolor su fallecimiento.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Marta y Nilda Guberville con sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a sus familiares y ruegan por su resignación.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Mabel Tarchini y Felipe Herrera, participan con mucho dolor su partida y ruegan a Cristo Misericordioso por su descanso en paz y para su querida flia. todo el consuelo que necesitan.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Francisco Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar de Lami Hernández y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa e hijos.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hijo Ramón Gustavo Buenvecino, su hija política Gabriela Luna, sus amados nietos Ana Paula y Felipe Buenvecino participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo P. L. Gallo 340 (S/V Nº 2). y serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Doris, Aldo, Roxana y Ramón, sus hijos pol. Alejandro, Álvaro y Gabriela, sus nietos y su bisnieta participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Daniel Luna e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de Gringa. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Directorio de Hamburgo Compañia de Seguros S.A , participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Cr. Ramón Buenvecino. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mikonos Travel Service acompañan a con profundo dolor a su hijo Gustavo y familia por el fallecimiento de Gringa. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Personal de Hamburgo Compañia de Seguros S.A participan el fallecimiento de la madre del Cr. Ramón Buenvecino. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Rodolfo Luna, Monina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Fernando Luis Rojo, Erika Raña, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Cr. Ramón Buenvecino, ruegan oraciones por su eterno descanso.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mario Luis Seiler, Marcela Jerez, participan participan su fallecimiento y acompañan al Cr Ramón Buenvecino en este difificl momento.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Comision Directiva del ICAA participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Cr. Ramón Buenvecino. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Comunidad educativa del Colegio Big Ben School y del Instituto Cultural Anglo Argentino, participan del fallecimiento de la madre del Cr Ramón Buenvecino, ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE BUENVECINO, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Franco Parisini y su esposa Josefina Ferreira Lesyé y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su esposa Julia Nélida Llugdar, sus hijos Magdalena, Hugo, Ramiro, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Tu partida nos dejó un inmenso dolor, fuiste un buen hermano y una gran persona, vivirás en nuestros corazones y te extrañaremos siempre. Su hermano Negro, su hna. pol. Luisa, sus sobrinos Luis, Chini y Ale y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Hasta siempre Pilo!

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Su sobrina Chiny Ramírez, sobrino político Quique López y sobrino nieto Jeremías López, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan en memoria del querido tío Pilo.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Tu compañera de vida Julia Llugdar, tus hijos Yuli, Hugo, Taka, tus hijos del corazón Alberto y Kaio, tus nietos Mariana, Carli, Leo, Santi, Flor, Rocio, Luca y Sofía. bisnietos Ramón, Felipe, Bruno y Eva, te llevan por siempre en los corazones y seguirás vivo con tu bondad, tu amor, tu ternura y generosidad. Viejo Pilo tu picardía y humor seguirá en nuestro recuerdo por siempre.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Lila Salvatierra, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido Consuegro Pilo y acompaña a Pelada, Yuly, Caio e hijos en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Beyi Luna, Maria Eugenia, Luis Mariano y Agusta y flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pilo y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Adriana Gilardi, Hugo Castaño y flia., participan el fallecimiento del Papá de su amiga Yuli y acompañan a toda la flia. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra y sus hijos Rosalba, Irina, Raúl y David, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Elisa Salvatierra, Daniela, Marianela, Javier, Anita y Germán Muratore, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Los directivos y compañeros del Instituto San Martín de Porres elevan oraciones por el descanso en paz, del papá de Magdalena Ramírez y por una pronta resignación cristiana para su familia. ¡Que brille para él la Luz que no tiene fin!

RAMÍREZ, HUGO PAULINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. El Sr Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P Carla C.Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layus Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado Lic. Lidia Julia, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del padre de la profesora de esta casa de altos estudios, Sra. Magdalena Ramirez y acompañan a su familia en este difícil momento.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su esposa Lucía Salvatierra, su hijo Ëmanuel, h. pol. María Laura Escobar, hos. Miriam, Carmen, Luisa y Eda, sobrinos Karina, Mónica, Javier y Rodrigo, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy cementerio La Misericordia a las 10 hs. casa duelo Saénz Peña 371 s/v. EMPRESA SANTIAGO

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hermana Eda y su sobrino Rodrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hermanas Carmen y Miriam, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia.

FIGUEROA, FRANCISCO DESALÍN (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Rafa Ledesma, Myrta Estela Pereyra y familia participan con profundo dolor el deceso de su amigo "Pancho". Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, VERÓNICA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sus hijos Benjamín, Julieta y Delfina. Sus padres Norma Araujo y Daniel Mansilla. Sus hermanos Victor, Claudia, Valeria y Matias y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA Misericordia, Cob Mun. de La Banda. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. María Enriqueta, Carlos Ovejero Nazar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAHAB, JUANA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Cergio Coronel Lugones y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Omar, Ramiro, y Florencia, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo San Juan Belgrano (S/V) La Banda. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cementerio Jardín del Sol.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Ulises Verón, Belén Witte e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento y ruegan cristiana resignación a su familia.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Adolfo Witte y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan cristiana resignación a su familia.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena, César, Patricia y Maximiliano y María Ángel despiden con profundo dolor a su amiga y acompañan a sus hijos.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Manuel Antonio Pacheco, Gloria Cortés y Edgardo Pacheco y flia. acompañan con dolor a sus hijos ante ireparable pérdida.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Querida Beti, hoy te despido con gran dolor en el corazón y permanecerás por siempre en mi memoria con el cariño que nos tuvimos. Gloria Cortés de Pacheco... ¡¡Descansa en paz!!

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus consuegros Elena y Alejandro y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus consuegros Fernanda y Carlos y su familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Carime Karam participa el fallecimiento de la madre de su amiga Dra. Florencia Abdala.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. María del Carmen Tinari de Platini, Dr Luis Alberto Platini con mucho cariño, siempre estarás en nuestro corazón.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Dra. Marta G. Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel acompañan en este momento de dolor Omar (h); Florencia, Ramiro con sus respectivas familias, rogando oraciones en su querida memoria.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Clara Correa Vda, de Eberle, sus hijos Argentino Roberto, Mario Guillermo, Enrique Esteban Eberle y sus respectivas familias, participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida Bety, acompañan en este momento de dolor a sus hijos, demás familiares y amigos. Rogando por el eterno descanso de su alma.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y acompaña con profundo dolor al Dr. Omar Abdala y a su hijo el Dr. Ramiro Abdala. Ruega una oración en su memoria.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada, y acompañan con profundo dolor al Dr. Omar Abdala y a su hijo Ramiro Abdala. Ruegan una oración en su memoria.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mario Héctor Japaze y Silvia Jozami de Japaze lamentan profundamente el fallecimiento de la mamá de Omarcito, Florencia y Ramirito y acompañan a su familia.

SANGUEDOLCE DE ABDALA, BEATRIZ FRANCISCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Mario Augusto Japaze Jozami y Belén; María del Huerto Japaze Jozami y César Abregú; Michel Japaze Jozami y Ayelén participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. La comunidad educativa de la Esc. Carmen Catren de Méndez Casariego participa del fallecimiento de la madre del Prof. Josrge Oscar Tejeda y abuela del Prof. Matías Oscar Tejeda. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Martín Suárez, su esposa Pelusa y sus hijas Lorena y María Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Jorge. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia. Frías.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino y dale la vida eterna". Personal de Carnicería Doña Elvira, partica con dolor el fallecimiento de la maá del Profe Jorge Tejeda, amigos de cada día. Elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso. Frías.

GIORGIS, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Arq. Patricia Legname participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Rubén y familiares en este momento de dolor.

GONCEBAT, MANUELA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Su hijo Baudilio Garnica su hija politica Elba Ledesma, nietos Yony, Titi, Javi, China y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio de Yacuhurmana Dpto Figueroa SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORIETA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/18|. Sus hijos Juan, Pío, Ramón y Luis, hijos pol. nietos, bisnieta y demás fliares. participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado en NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, MARIO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Sus hijos Lucas, Mariano, Camila, Guadi, su mamá Nélida Palomo y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Fortuna Dpto Jiménez SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁLVAREZ, DEIFILA DEL CARMEN (Negrita)(q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Mami, fuieste una gran luchadora de la fe en Cristo y María, mujer de acción católica de Santa Rita, gran docente en Villa La Punta... Gracias por todos los valores de generosidad, perdón, paciencia que volcaste en tu esposo Ramón y en tus hijos Jorge y María del Carmen. Para unirnos en oración invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en el santuario de Santa Rita ( Bº Jorge Newbery).

ARENA DE STORNIOLO, CONCEPCION (Tina) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/18|. Estrellitas, si la ven a mi madre dile que le extrañamos y amamos. Danos fuerza cada día, para seguir y cuida de nosotros. Te amamos, madre. tu esposo Ángel, sus hijos José, Daniel, José Luis, Ángel, Rosa y Pablo, hijas políticas y nietos invitan a la misa a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

BICA, NUNZIO SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. Nada desaparece en la vida, mientras queden huellas profundas en el corazón. A 20 años de tu viaje sin retorno, nos uniremos en oración por tu descanso eterno el día 28/6 en iglesia Catedral a las 20 hs.Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos.

COMÁN DE LEGUIZAMÓN, CARMEN DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. Querida Carmen: siete años han pasado desde tu último suspiro, y no hay un día que no te recordemos con tu sonrisa, con tu amor incondicional, con tu amabilidad eterna, con tus enseñanzas imperecederas. Gracias por ser un ejemplo de vida y lucha sin claudicar. Descansa en paz. Tu esposo e hijos y demás familiares invitan a la misa que se realizará el día 28 del cte. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, a horas 20, al cumplirse siete años de su desaparición física. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CONCHA VILLARRUEL, EMILCE BETIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/09|. Sus familiares invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

FERRARI, LIDIA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus hijos, hijas políticas y nietos agradecen a los vecinos, familiares y amigos el acompañamiento obtenido en tan difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol". Sus padres y hermanos invitan a la misa con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs.

GEREZ, LEONCIO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. Viejo, mi querido viejo, el dolor por tu ausencia no se va, solo tratamos de aprender a vivir con él. Tu partida nos dejó mucho dolor, solo nos ayuda a seguir, la esperanza de otro reencuentro. Tus hijos Margarita, Mary, Marta, Hugo y Pory; nietos, bisnietos y demás fliares. Invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 20 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, MANUEL ENRIQUE (Piky) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Con lágrimas en los ojos me cuesta aceptar que te has ido, pero debo contarte que has cumplido tu misión, me has enseñado a ser mejor persona. Lo diste todo, peleamos juntos todo estos años, ya descansas en paz. Guía nuestros camino, camina junto a nosotros te vamos a extrañar por siempre. No nos despedimos de ti para siempre porque sé que nos veremos de nuevo y tomarás de mi mano. Adiós amor de mi vida, adiós mi guerrero, te amamos por siempre. Tu esposa, Rosa Storniolo, tu hijo amado Rocco Manuel, tu querido suegro y demás fliares. invitan a la misa a las 20 hs. en parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplir 9 días de su fallecimiento. Ruego una oración en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Hasta que la muerte nos separe nos juramos amor eterno... Te la llevaste a tu Carmen. Gracias papi Nava por lo que diste en esta vida, como vecino, padre y abuelo, nunca olvidaremos la educación que impartiste, tus hijos María del Carmen, Jorge y tu amado nieto Isaías Ezequiel. Nos uniremos en una misma plegaria hoy a las 20 hs. en el santuario de Santa Rita (Bº Jorge Newbery).

NAVARRO, MARIO ALBERTO (FRAY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/13|. Fuiste un ejemplo de vida sacerdotal. Tu recuerdo perdurará por siempre en el corazón de todos los que te conocimos y amamos. Su mamá Teresita Vázquez y sus hermanos: José Luis, Inés, Francisco y Susana, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Padre Celestial.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Hoy se cumple un mes de tu partida. Su hermana Ramona Paz, sus sobrinos Carlos y Mariela; sus hijos Walter y Carla, sus nietos y nietos políticos, nos reunimos para rezar por su alma que descansa en paz, hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

SOSA CARRIZO DE SALVATIERRA, HADA MERCEDES (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/04|. Querida esposa, madre, ya pasaron 14 años de tu partida a la Casa del Señor, pero vives en nuestros corazones y estás presente en nuestras vidas. Su esposo Lalo Salvatierra, sus hijos Magalí, Lili y Juan, sus nietos Agustín; Mariana, Milagros y Camila, su hermana Graciela de Cordoba, sus sobrinas Vicenta y Ma. Esther, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia de Sumampa.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. 'Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios''. Sus hijas Martha y Anahía Catálfamo; su hijo político Jorge Castorina, sus nietos Héctor y Martín Salvatierra; Martín y Matias Castorina; Luisa y Matias Antonio; sus sobrinos Eva y Domingo Lami, sus sobrinos nietos Alexia y Franklin Lami; Miguel Enrico; Vanina y Daiana Enrico Lami, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Querida hermana, tu partida nos dejó sin consuelo, sin lugar para la resignación. solo nos queda el recuerdo feliz de tus días, tan llenos de calor y alegría. Te pedimos que desde tu lugar junto al Señor, guíes nuestras vidas. su hermana Lola, hijos, sobrinos y demás fliares. nvitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

BERRO, JUAN ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/13|. "Con tu inesperada y dolorosa partida estamos aprendiendo a extrañarte con una sonrisa, a sentirte sin verte, a llorar sin ahogarnos y a vivir día a día sin vos." Su esposa Teresa, tus hijos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

LOBO, CRISTÓBAL ELVIDIO (Chuncho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. Su esposa Pichona, sus hijos Silvia, Oscar, Hugo, Fernanda, Lucas y respectivas familias invitan a la misa hoy a las 18 hs en la Capilla San Pedro, (Beltrán), para rogar por el eterno descanso de su alma. con motivo de cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Señor.