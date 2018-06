En el comercio señalan que hay cheques devueltos y en transporte se estiran los plazos de pago

28/06/2018 -

El presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Siufi, sostuvo que "la cadena de pagos del sector está entorpecida. Empezamos a ver que hay cheques devueltos, una situación que no venía ocurriendo. Los cheques devueltos son un síntoma de las dificultades para el pago, por eso la cadena está entorpecida; no cortada, pero si no se toman medidas rápidamente vamos a tener mayores dificultades, se van a profundizar".

Señaló que "hoy la cadena de pagos funciona, en función de la demanda los comercios están acomodando sus compras. Los stocks se van reduciendo porque el capital de trabajo es menor y las compras son menores. Con el costo del crédito no se puede financiar el capital de trabajo y por esas razones la cadena de pagos está entorpecida y va a ir decayendo si no hay medidas rápidas que generen una reactivación".

Desde el sector del transporte de cargas, la filial local de la Federación Argentina del Transporte de Cargas, Federico Lo Bruno, señaló que "la cadena de pagos está muy complicada. Con la excepción de los sueldos y los combustibles que se pagan de contado, en el resto de los proveedores un pago de contado implica 90 días de espera".