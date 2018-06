Alertan a padres sobre los riesgos para menores en las red

28/06/2018 -

El caso de una adolescente que fue víctima de grooming por un desconocido, podría registrar hoy importantes novedades una vez que la fiscal del caso tome contacto con la denuncia formal de la madre de la menor y con los elementos de prueba aportados por la mujer.

Cabe recordar que la víctima de 15 años, entabló una relación a través de Facebook con un supuesto joven bonaerense, al cual con el paso de los meses le envió fotografías íntimas. Ante un nuevo pedido de fotos y la negativa de la menor, el acusado hackeó su cuenta de la red social y publicó en su perfil -de la adolescente- las fotografías hot.

EL LIBERAL consultó sobre los recaudos que hay que tomar en este tipo de casos al licenciado en Seguridad Gerónimo Giménez. "Las redes sociales es un lugar donde los adolescentes exponen cosas de sus vidas, amistades, actividades, y eso muchas veces los pone en riesgo", comenzó explicando.

"Muchas veces tienen contactos que no conocen, tiene 3 o 4 mil ‘amigos’. Tienen que aprender a utilizar filtros, para que no todos tengan acceso a su información, sino los más íntimos", puntualizó y agregó: "Los chicos tienen que entender que no tienen que exponer su intimidad, no dar datos de su rutina, horarios, lugares, porque es aprovechada por bandas de pedófilos".

"Buscan este tipo de perfiles de menores; son perfiles falsos con adultos que se hacen pasar por chicos de la misma edad. Hay que desconfiar y no compartir información", remarcó.

Por otra parte Giménez hizo hincapié en que los padres deben tener control sobre lo que hacen sus hijos en las redes y denunciar cualquier tipo de extorsión.

"Si son menores, hay que estar atentos a las conversaciones que tienen con sus contactos para poder advertir cuando haya alguna insinuación de índole sexual".

Por último insistió en que "los adultos deben tener el control, deben estar atentos a la información que se comparte y contener a los menores, porque cuando hay falencias en esos aspectos, es cuando los depravados aprovechan para ganarse la confianza de los adolescentes".