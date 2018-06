Extenderían la Reparación Histórica, a la que ya accedieron más de 30 mil jubilados locales

28/06/2018 -

Mientras la Anses prepara para hoy un anuncio que podría incluir la prórroga del plazo de aceptación de la Reparación Histórica, desde la jefatura local de la institución dieron a conocer la cantidad de casos que ya adhirieron a este programa a la par que desde el Foro de Jubilados local indicaron que "sería muy conveniente" la extensión del plazo de aceptación ya que hay algunos problemas para acceder al programa.

Si bien extraoficialmente trascendió que la aceptación de la Reparación Histórica se extendería hasta el 31 de diciembre, a nivel local confirmaron que esa posibilidad está bajo evaluación pero desde Anses central señalaron que hoy habrá un anuncio en ese sentido.

Desde la Anses local, su titular Natalia Neme confirmó que "en promedio tenemos 1.000 convenios firmados por mes de reparaciones históricas en los que el aumento promedio por esa vía es de $4.500".

La directora, afirmó también que desde que se inició este programa "hay cerca de 1.250.000 jubilados y pensionados cobrando la Reparación Histórica en todo el país y aproximadamente 500 mil jubilados dejaron de percibir el haber mínimo y hoy están cobrando por encima de ese monto. De los cuales 30.000 mil son de Santiago del Estero".

Puntualizó que por este beneficio, "el haber medio pasó de $11.771 a $15.895. Es un aumento promedio del 35%, lo que significa mucho para los bolsillos de nuestros jubilados".

Jubilados

En tanto, desde el Foro de Jubilados, Rosa Soria titular de esa institución, señaló que "nosotros planteamos a la Anses local que se necesitaba más tiempo porque hay gente que tiene inconvenientes y que no iba a llegar hasta el viernes, con lo cual la titular de la Anses nos dijo que había posibilidad de una prórroga. Nosotros manifestamos que sería conveniente que se extienda el plazo porque hay gente que está cobrando la Reparación y tenía el plazo hasta el 30 de junio para firmar el convenio. Pero, el inconveniente es que el sistema informático no les permite seguir con el trámite. La persona ya aceptó la propuesta de Reparación, pero el sistema no le da paso para seguir avanzando con los otros ítems que tiene que completar, entonces no puede sacar el turno ni firmar el convenio para que se homologue", señaló.

En ese sentido, destacó que "muchos tienen la preocupación latente porque al estar cobrando, tienen miedo que le saquen ese aumento. Por eso entendemos que es conveniente que se prorrogue y se solucione la problemática del sistema ya que la gente acepta, pero no le permite continuar y no sabemos cuál es el motivo".

Por otro lado, dijo que "hay mucha gente que aún no tiene propuesta concreta. El sistema de la Anses le dice que le corresponde, pero no aparece la propuesta firme de cuánto es y por lo tanto no le están pagando al no tener propuesta del adicional y tampoco puede avanzar en la aceptación".

Destacó que "a otra persona el sistema le indica que tiene un trámite administrativo pendiente como por ejemplo la señora Elizabet Gallegos a quien le dicen que está suspendida la Reparación porque tiene un trámite administrativo pendiente, pero la persona manifiesta no tener ningún trámite pendiente, son inconvenientes que tienen que ser resueltos y que no creo que se resuelvan hasta el viernes".

Añadió que "a otra persona el sistema le dice que el trámite está incluido, pero no le permite sacar el turno para firmar el convenio como la señora Ramona Rojas que está en esta situación. Por eso consideramos que sería acertada la prórroga y la solución de todos estos inconvenientes que planteamos".