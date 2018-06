"Soy una persona a la que le gustan los desafíos y no dudé en aceptar"

Fotos UN LUJO. Enzo Ruiz visitó la Redacción de EL LIBERAL y habló de básquet, pero también del Mundial Rusia 2018.

28/06/2018 -

Enzo volvió al pago y vivió sensaciones gratificantes junto a su familia en el barrio 8 de Abril. En pocos días, viajará a Brasil para continuar su carrera deportiva en Baurú y para seguir disfrutando de las cosas lindas de la vida.

El alero santiagueño visitó ayer la Redacción de EL LIBERAL y realizó un balance de la temporada 2017/18 de la Liga Nacional de Básquet.

"Si lo comparamos con lo que fue la anterior, que nos ha tocado llegar a la final con San Lorenzo, ésta en los resultados no fue lo que esperábamos. Nos costó muchísimo. Después de perder el pase a la final de la Sudamericana en Venezuela, el equipo se vino abajo. Nos quedamos sin un extranjero y nos costó muchísimo. Desde ahí, todo fue a los tumbos. Gracias a Dios no nos tocó jugar la permanencia y dejamos a Quilmes en la Liga, que era el objetivo de última. En lo personal fue una buena temporada, pero eso pasa a segundo plano", explicó convencido.

-¿San Lorenzo fue el mejor equipo del torneo?

-Sin dudas. Son dos equipos para mí. Tanto los cinco titulares como los suplentes se complementan bien, tienen de todo en el plantel. Este año, las series contra ellos se hicieron más largas, se les pudo ganar más veces, pero a la larga la potencia individual hizo mucha diferencia.

-¿Qué te genera la partida de Gabriel Deck de la Liga Nacional?

-Sería muy egoísta de mi parte si le pidiera que se quedase, que siga jugando, porque a todos nos gustaría seguir viéndolo, pero esta liga le ha quedado demasiado chica. La temporada pasada ya estaba en un nivel superior a todos y en ésta la terminó coronando y siendo protagonistas en todo. Me pone muy contento por él. Siempre que tengo la chance de hablar, se lo digo. El paso a Europa es lo mejor que puede hacer y más al mejor equipo del básquet Fiba como es el Madrid. Si se lo propone puede dominar tranquilamente esa competencia.

-¿Cómo se explica lo de Nicolás Aguirre?

-Es un ganador. Si hacés una encuesta a los jugadores de la Liga Nacional, todos te van a decir que quieren tenerlo en su equipo. San Lorenzo es una cosa con él y otra cosa sin él. Cuando está bien, pasan cosas como éstas que ganan todos los torneos. Los dos son mis amigos y son santiagueños.

-¿Esperabas los resultados que consiguieron Quimsa y Olímpico?

-Siempre cuando empieza la liga, los equipos de Santiago se arman para pelear cosas importantes. Olímpico pagó caro la cantidad de extranjeros que pasaron. Un equipo que cambia mucho es constantemente un volver a empezar y no se termina de acomodar. Eso tiene sus consecuencias. Y Quimsa era más obvio que podía hacer mejor las cosas desde que llegó Silvio (Santander) por cómo es, por su filosofía y por cómo son sus equipos.

-¿Cómo surgió lo de Baurú?

-No esperaba tener esta opción. Estaba manejando otras en la Liga Nacional, pero recibí un llamado de que la gente de Baurú estaba interesada en mí y que calzaba perfecto en el sistema de juego que su entrenador quería. Ha sido movilizante para mí y para mi familia, porque era un cambio, una liga nueva, el idioma. Soy una persona a la que le gustan los desafíos y no dudé en aceptar. Llega en un momento en el que me siento bien.

-¿Seguías a Independiente mientras estabas en Quilmes?

-Cuando me tocó jugar contra Quimsa y Olímpico, tuve la suerte de coincidir y me fui. Siempre lo seguía por streaming. La verdad que verlo al club de esa forma me reconforta. Desde que estaba ahí hasta hoy hubo grandes cambios. Está tremendo el club. Y que Javier (Montenegro) esté ahí me pone muy contento.

-¿Qué te genera este mundial?

-No soy mucho del fútbol, pero al Mundial se lo ve. Los dos primeros partidos, sufriendo. Y este último, tengo la voz así de gritar los goles. Fue increíble lograr la clasificación por cómo se venía dando todo. Siempre veo que se les da con un palo a los jugadores, pero hay que estar ahí.

-¿Cómo fue tu relación con el fútbol?

-Siempre digo que soy un jugador frustrado. Cuando entro a una casa de deportes, lo primero que hago es mirar botines, no miro zapatillas de básquet. Con "Chocota" Trejo jugué en Banco Provincia. Era alto para la edad y todos me veían como arquero o como 9. En Mitre fui a varias prácticas, pero nada.