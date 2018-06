La cuarta fecha se jugará entre mañana y el domingo

28/06/2018 -

El Consejo Auxiliar de la Liga Santiagueña dio a conocer la programación para la cuarta fecha del Torneo Anual, la cual se iniciará mañana y se completará el domingo.

En los duelos programados para mañana Güemes será local de Comercio y Unión Santiago jugará ante Instituto. Los otros partidos serán Central Córdoba vs. Banfield y Vélez ante Sarmiento.

El domingo jugarán Central Argentino vs. Sportivo Fernández; Independiente (F) vs. Defensores; Agua y Energía vs. Mitre; Independiente (B) vs. Villa Unión y Estudiantes vs. Unión (B).