Daniel González acordó su continuidad en Mitre

28/06/2018 -

Mitre se prepara para afrontar su segunda temporada en el Torneo de la Primera B Nacional y con la intención de cumplir una buena campaña, la comisión directiva trabaja en la conformación del plantel que conducirá el entrenador Alfredo Grelak.

En ese sentido, en las últimas horas se confirmó la continuidad del mediocampista Daniel González.

"Estoy contento. Los seis meses que estuve aquí me sentí cómodo, me trataron de la mejor manera y cuando a uno lo tratan bien, siempre las ganas de quedarse están", fueron las primeras palabras del ex Defensa y Justicia.

González, al igual que otros pocos futbolistas, tendrá la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta aurinegra. El jugador aseguró que es bueno mantener parte de la base de trabajo.

"Siempre es bueno e importante mantener una parte de la base. Así que obviamente que van a venir más refuerzos porque el plantel se achicó bastante, pero sabemos que la gente que viene va a aportar lo mejor para que a Mitre le vaya bien".