Fotos SITUACIÓN. Diego sufrió un percance de salud durante el partido, pero luego se dispararon rumores falsos sobre la gravedad del caso.

-

La imagen de Diego Maradona celebrando la victoria de la Argentina ante Nigeria que le dio la clasificación a los octavos de final de Rusia 2018 recorrió el planeta, pero con la misma intensidad circularon versiones acerca de una complicación con su salud. Sin embargo, fue desmentido cualquier tipo de problemas, más allá de haber sufrido una baja en su presión que mereció la atención del servicio médico en el estadio en San Petersburgo.

Tanto las hijas, Dalma y Gianinna, como varios integrantes del círculo íntimo de Maradona se encargaron de descartar y desmentir una serie de audios que fueron viralizados en los que se hablaba de una situación más delicada. Sin embargo, Diego, que ya había aclarado el tema mediante audios enviados a algunos periodistas de su confianza, apagó todas las especulaciones con un posteo en su cuenta de Facebook que publicó en español, italiano e inglés.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!", escribió el "Diez" para terminar con ese asunto.