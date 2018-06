"No hay remedio para detener a Messi"

Fotos EXIGENCIA. Kimpembe sabe que para marcar a Messi tendrá que apelar a algo más que su fortaleza física.

28/06/2018 -

La agónica clasificación del seleccionado argentino a octavos de final puso a Francia en una situación impensada antes del Mundial: tener que enfrentar en esa instancia al equipo capitaneado por Lionel Messi. Y el mejor jugador del mundo impone respeto, sobre todo en sus rivales. Es por eso que, en la previa del partido frente a la Argentina, el marcador central francés Presnel Kimpembe admitió las dificultades de tener que marcar a Messi.

"No creo que alguien sobre esta Tierra puede encontrar el remedio para detener a Messi. Pararlo solo, no lo creo. Va a ser un trabajo más colectivo", confesó el jugador del París Saint Germain, que ya enfrentó a la "Pulga" en un duelo ante Barcelona, por Champions League.

Justamente el defensor aprovechó para recordar ese duelo por la Champions: "Messi, me genera muchos recuerdos, principalmente el partido frente al Barcelona. Ahora ese encuentro quedó lejos. Sabemos que el partido contra Argentina no va a ser fácil. Les tocaron el orgullo en las primeras fechas, por lo que sabemos que va a ser un partido muy complicado", analizó.

Para cerrar, repasó la actuación de Francia en los últimos partidos. "Nos hubiera gustado hacer un juego más bonito, marcar goles. Nos vamos a tener que despertar un poco más para mostrar un poco más de nuestro juego, pero tampoco tenemos que escupir hacia el cielo", señaló.





En tanto, su compañero Olivier Giroud hubiera preferido no jugar ante la Argentina en los octavos de final del Mundial, según reconoció él mismo el martes antes de conocerse que la celeste y blanca sería el rival de "Les Bleus" el sábado en Kazán.

"Argentina sigue siendo Argentina. Espero que no tengamos que jugar contra ellos. Siendo sincero, preferiría jugar con Nigeria", dijo el delantero del Chelsea en zona mixta tras el empate sin goles entre Dinamarca y Francia, que le permitió a esta última ser primera del Grupo C. Claro que su preferencia no se cumplió y ahora deberá enfrentar al equipo de Messi.





Por otra parte, Antoine Griezmann, la principal estrella gala, señaló que no tenían ninguna preferencia para la siguiente instancia.





"Da igual. Queríamos estar en octavos y vamos a querer estar en cuartos, así que da igual el rival", dijo también antes de conocerse el cruce ante la Argentina.