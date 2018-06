Accidentología vial y trauma: "Enfermedades olvidadas de la sociedad moderna"

28/06/2018 -

¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención del trauma? ¿Cuáles son los factores que han hecho que las lesiones no se consideren cómo una enfermedad y por qué no han sido una prioridad para la salud pública argentina? Los datos de morbimortalidad de las últimas décadas demuestran que el trauma está cada vez más fuera de control y en avance en nuestra sociedad actual. A pesar de utilizar una terminología conocida por toda la comunidad, los mal llamados "accidentes", no son parte inevitable de la vida de las comunidades ni de las personas, al contrario, son siempre previsibles y prevenibles. Es necesario comprender el proceso causal de los mismos, para lograr un desarrollo apropiado de las estrategias de control de la enfermedad. En relación al término "accidente" la OMS concluye: "Una razón para el histórico descuido de las lesiones por parte de la salud pública, es la visión tradicional de que los accidentes y las lesiones son eventos aleatorios que le suceden a otros. El término "accidente", ampliamente utilizado, puede dar la impresión de inevitabilidad y de impredecibilidad, un evento que no puede ser manejado. Pues éste no es el caso, las "colisiones vehiculares" son hechos susceptibles de un análisis racional y de acciones para corregirlos". Estos aspectos son centrales para identificar por qué el trauma sigue siendo un grave problema de salud pública en Argentina. A nivel provincial, no existen aún un sistema de asistencia integral a la víctima por trauma, concepto en el que hemos venido insistiendo desde hace algunos años, en los programas de capacitación continua, que impartimos en esta temática y otras de interés, tanto comunitario como profesional, en nuestra provincia y que debiera funcionar a nivel de todo ella, para beneficio de todos sus habitantes, de tipo tal que asegure que éste, entre rápidamente en un programa secuencial previsto para garantizarle una óptima chance, no sólo de sobrevivir, sino de reintegrarse a la normalidad y a una vida productiva. El objetivo primordial es establecer un marco conceptual, que nos permita pensar por qué las lesiones constituyen un grave problema de salud pública, motivar la difusión de la temática hacia el interior de la comunidad científica y proponer un posicionamiento que permita avanzar, en términos de prevención y control del riesgo por trauma. Aspectos de interés En Argentina durante el año 2017 hubo 7.213 muertes por accidentes en la vía pública, (fuente: Luchemos por la vida), podríamos decir a groso modo que esto tiene un nivel de comparación si se quiere con: Un atentado a la Embajada de Israel por día. Un accidente de Lapa cada tres días. Un atentado a la Amia cada cuatro días. Una tragedia de Cromagnon cada nueve días. Una guerra de Malvinas por mes. La muerte se produce por la llamada Curva Trimodal de la Muerte por Trauma, en la que se destacan tres etapas fundamentales para su atención: - Etapa Inmediata, ocurre en los primeros segundos y minutos después del incidente, muerte por causas como por ejemplo laceraciones cerebrales, en la médula espinal alta, cardíacas (ruptura de la arteria aorta y grandes vasos, etc). Es axiomático que cuanto más precoz se realice una acción prioritaria, más efectiva resultará en evitar muertes. La prevención en esta etapa juega un papel fundamental reduciendo el porcentaje de muerte en este período. Aquí es donde educamos a la población como primeros respondientes sanitarios, permitiendo que sean ellos el primer eslabón, más importante en la cadena asistencial de urgencias, activando el sistema de emergencias médicas (SEM). La capacitación, la prontitud y la buena coordinación de la puesta en práctica del protocolo para paciente con trauma y de los servicios de emergencia, juega un papel primordial en esta etapa. Etapa Temprana: se da entre los primeros minutos y horas de producido el incidente, la muerte sobreviene por ejemplo por hematomas subdurales, hemoneumotorax, ruptura esplénica, lesiones hepáticas, fractura de pelvis, etc. Las prioridades de acción están rigurosamente determinadas por tiempos de acción letal. Se pone en juego la "Hora Dorada" (los primeros 2 a 5 minutos de diamante y primeros 10 minutos de platino), de atención protocolar al paciente con trauma, juega un rol fundamental para reducir la incidencia de su muerte. En esta fase es en la que planteamos actuar con todo el rigor del sistema de abordaje y rescate a la víctima por trauma, ofreciendo toda la artillería (conocimientos, insumos, recursos, etc.) en el área de emergencia médica prehospitalaria. El traslado, aún correctamente efectuado, implica demoras y eventual desarrollo de patología vinculada a él, por lo tanto la asistencia inicial al paciente con trauma, debe satisfacer los siguientes requerimientos mínimos: realizarse preferentemente in situ; por personal altamente entrenado; de acuerdo estrictos protocolos de actuación, que eviten funestas improvisaciones; minimizando traslados secundarios y orientando los absolutamente necesarios, de acuerdo categorizaciones tanto de entidad del trauma, como del nivel hospitalario requerido. La celeridad no significa improvisación, la demora y la impericia, matan. El transporte correcto es fundamental: "llevar a la víctima por trauma al sitio adecuado, de manera correcta y en el tiempo óptimo". El tiempo de traslado es crítico para la víctima por trauma, se debe contar con un centro especializado en la recepción de pacientes de este tipo. Etapa Tardía: la muerte sobreviene días o semanas después del incidente por causas como sepsis, falla multiorgánica, etc. Ello supone en partes iguales, protocolización y sentido común. A su vez, la asistencia definitiva con tratamiento integral de la totalidad lesional. Aquí se pone en juego toda la artillería médica en el área hospitalaria, (insumos, profesionales altamente capacitados, equipamiento, etc.). Conclusión La ocurrencia de hechos traumáticos responde a una red de factores de riesgo y sus interacciones. La atención inicial a la víctima por trauma debe llevar un protocolo organizado y sistemático de acciones conjuntas. Hay lesiones que son evidentes que pueden recibir tratamiento, pero aquellas que no lo son tanto, pueden llegar a ser mortales, si no se tratan en el lugar del incidente (nadie considera lo que no sospecha). Es hora de tomar conciencia. La prevención abarca varias áreas, sucesivas y estrechamente entrelazadas. Nuestro trabajo permite actuar progresivamente en los distintos niveles de prevención, asociados a las tres etapas del acontecimiento traumático: se identifican plenamente con el nivel primario: (la prevención y promoción de la salud en éste y otros temas), con el secundario, (la asistencia a la víctima por trauma) y es tarea primordial del estado, contar con un excelente nivel terciario, (tanto la hospitalización, como la rehabilitación). Todo obedece a una misma problemática que si no es abordada en su conjunto, destina al fracaso el mejor de los esfuerzos. Los problemas de salud tienen múltiples causas y por lo tanto, requieren un enfoque multidisciplinario y soluciones multisectoriales. La masividad y la continuidad de las estrategias de intervención son el desafío para el control de la enfermedad del trauma. Debemos abordar científicamente un problema de Salud Pública de primer orden, donde el éxito estará en el trabajo coordinado, multidisciplinario, conjunto, inteligente y autocrítico, de los diferentes organismos, tanto públicos como privados, que tienen que ver con el tema. Quienes nos dedicamos a esta disciplina, quienes estamos en esta ardua tarea de la prevención primaria y promoción de la salud, plasmamos diariamente nuestro deseo que la atención inicial en la víctima por trauma, pueda sumar voluntarios, pero con experiencia en la práctica y el conocimiento, (la voluntad no salva vidas, las salva el conocimiento y la práctica), por ahí va el futuro de nuestra sociedad, con acciones de capacitación tanto preventivas y estandarizadas para el bien común.