En 12 años, Nicole Kidman nunca le escribió un mensaje de texto a su pareja

28/06/2018 -

Nicole Kidman protagonizará la segunda temporada de la serie de HBO Big Little Lies, acompañada por Reese Whiterspoon, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoe Kravitz y Meryl Streep, quien interpretará a su madre.

Y al margen de este proyecto tiene muchos otros que la llevarán a la pantalla grande.

Pero no solo en el plano laboral a Nicole Kidman le va bien. En el amor se siente plena. Hace 12 años que Nicole está en pareja con el músico Keith Urban. Y la actriz no tiene miedo en revelar cuál es el secreto.

"No nos escribimos (por whatsapp). Nos llamamos. Y así durante 12 años de matrimonio. Nunca nos hemos escrito un mensaje; ese no es nuestro tipo de relación. Interesante, ¿no?", señaló.

Y agregó: "Nos comunicamos voz a voz y piel a piel. Hablamos a cada rato y sí usamos FaceTime, pero no nos mandamos mensajes porque creo que a menudo el texto puede llevar a equívocos. Ya me ha pasado, en ocasiones que vuelvo a leer un mensaje y me pregunto ‘¿Qué significa eso?’. Yo no quiero eso entre mi pareja y yo".