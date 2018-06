"Poroto" reveló que Nicole le manda fuertes mensajes

28/06/2018 -

Ya pasó más de un año de la separación, pero las cosas no quedaron bien entre Nicole Neumann y el futbolista Fabián "Poroto" Cubero. La paz ni siquiera logró llegar ahora que ambos están rehaciendo su vida amorosa con otras personas.

Lo que sucede es que los choques entre Nicole y Micaela Viciconte, la actual novia de Fabián, parecen no tener fin.

La ex participante de "Combate" se refirió hace poco a la modelo con el término de "fruta madura". Y Nicole aprovechó la primera producción fotográfica para contestarle. "Tengo tres pibas... Estoy así, divina", escribió junto a una imagen muy sensual.

Si bien al ser consultado en el programa "Intrusos" sobre esa tensa relación, "Poroto" intentó mostrarse imparcial asegurando que "es problema de ellas, no me meto más", el futbolista terminó inclinando la cancha para el lado de Viciconte. "Mica tiene otra edad, también en un futuro puede tener tres hijas, estar bien. Hay que ser respetuoso por eso no me gusta entrar en este debate" señaló.

De qué lado está

Para sorpresa de muchos, "Poroto" reveló que Nicole le envió algunos mensajes poco amistosos, durante una disputa con Ivana Figueiras, quien es amiga del futbolista, y no así de su exmujer.

"¿Si Nicole está agresiva? Agresiva, no, pero hemos recibido un par de mensajes medio fuertes que le dije que no tenían sentido. Fueron mensajes privados y hasta que no se corten estas cosas, es muy difícil", comenzó diciendo. Y continuó: "Recibí mensajes cuando tuvo la disputa con Ivana Figueiras, ahora con Mica, qué se yo... Está bueno que se sepa todo porque sino Mica queda como la mala de la película y en realidad la historia es otra".

"Poroto", quien no solo hizo pública su relación con Micaela Viciconte, sino que ya hace vida familiar con la joven, compartiendo momentos con las tres hijas que tiene fruto de su relación con Neumann, espera que pronto llegue un poco de paz.

"Me gusta que haya paz y no se hable mal de la madre de mis hijas ni de mi pareja", explicó.

"No estoy de acuerdo con las idas y vueltas. No quiero esto, pero son dos personas públicas y se habla de la vida de todos. Estoy en el medio y es una situación incómoda porque me vienen a preguntar qué pienso y estoy en el medio", se lamentó después. Fabián "Poroto" Cubero había sido convocado por los productores del Bailando por un sueño para sumarse a la nueva edición, pero el futbolista parece estar más decidido a convertirse en panelista de "Pampita Online".