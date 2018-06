Silvestre: "Divorciadamente juntos no se trata de mi vida"

28/06/2018 -

José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como Silvestre, hará realidad su sueño de estrenar "Divorciadamente juntos", su obra teatral, en Las Termas. Está feliz de poder concretarlo y ansioso de que llegue este sábado 30, ocasión en que subirá a escena, a las 22.30, en la sala del Hotel Amerian Carlos V, de la "Ciudad Spa".

¿Qué te inspiró escribir esta obra?

Siempre me gustó escribir para teatro. Somos dos personajes en escena, pero con el condimento de que la historia se trata de una pareja de actores que vuelven a ser convocados, después de años de estar separados, para hacer una telenovela juntos y volver a formar una pareja en la ficción. Es entonces cuando empiezan los encontronazos, además de las intervenciones de un director a través de audios, de personajes que aparecen telefónicamente como un psiquiatra de él y la madre de ella. La obra está vestida con personajes que de pronto no aparecen, pero sí están presentes ya sea telefónicamente.

¿Cuánto de ficción y de realidad tiene "Divorciadamente juntos"?

Lo gracioso y lo mágico de la obra es que se mezclan en todo momento la ficción con la realidad. El público nunca sabe si lo que está viendo es una escena de la telenovela o es una escena de la vida real de estos dos protagonistas.

¿Cuánto de propio tiene y cuánto de historias universales hay en la obra?

Lo propio es universal, porque a quién no le pasó lo que me pasó a mí y nos pasa a todos. Si digo que está basada totalmente en hechos que yo protagonicé mentiría porque hay cosas que no pasé, pero sí hay mucha gente que ha pasado por esas situaciones, lo cual no implica que yo sí haya pasado por unas, no todas pero por algunas sí. En realidad, para hacer el cuento corto, no se trata de mi vida personal, pero que tiene condimentos de mi vida personal sí, por supuesto. Todo autor escribe desde uno subjetivamente y también imagina que puede pasar ante determinada situación en una discusión o en una escena de amor de una pareja, como fuere.

¿"Divorciadamente juntos", en algún punto, contiene una temática que nos comprende a todos?

"Divorciadamente juntos" es algo que nos atañe a todos, desde que tenemos la primera relación. Es para ver en pareja, tanto novios, casados o juntados. Quién no pasa por situaciones de pareja, como las que plantea esta obra, que a la vista del espectador son graciosas porque uno se ve reflejado en esas situaciones.