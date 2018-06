"Yo escribí una comedia que refleja grandes verdades"

28/06/2018 -

La obra responde al interrogante "¿Cuando un matrimonio termina, se termina?’ ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta?

(Se ríe) Esa es una frase vendedora. Esto depende de cada matrimonio. No encaja en todos. Cuando un matrimonio se termina, se termina. Pero, para otra gente no es tan así. Cuando un matrimonio se termina recién empieza y eso se llama obsesión porque uno queda herido y no llega a asumir, tanto ella como él, esa separación y se transforman en obsesiones que, a veces, son peligrosas. Por eso, la frase es muy abierta. Hay gente que a partir de una separación, por ejemplo, toma venganza. Hay otra gente que, por el contrario, sigue enganchada y eso se transforma en algo negativo y en una obsesión que muchas veces puede llegar a terminar mal. Escribí una comedia, pero la comedia refleja grandes verdades que le caben a cualquier pareja. Muchas veces, uno se ríe de las verdades. Generalmente, los chistes provienen de hechos reales.