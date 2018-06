Panama Papers: Giselle Rímolo ocultó dos millones de dólares

Fotos Giselle Rímolo escondió USD 2 millones, "para proteger su patrimonio" de potenciales demandas judiciales.

Hoy 10:50 -

Tras pasar un año y medio en prisión y luego de ser procesada por el ejercicio ilegal de la medicina en una clínica estética, Giselle Rímolo transfirió en 2010 unos USD 2 millones de una cuenta en Suiza a una fundación privada panameña "para proteger su patrimonio" de potenciales demandas judiciales.

The Best Woman Foundation fue registrada a fines de 2007 por el estudio Mossack Fonseca, con Mónica Cristina María Rímolo -su verdadero nombre- como la principal beneficiaria del 100% de sus activos. Así aparece en un mail que Walter Ojero Costa, del estudio uruguayo intermediario, le mandó al bufete panameño, y que forma parte de los nuevos documentos de Panama Papers.

La mediática ex pareja de Silvio Soldán fue nombrada, a su vez, como "protectora" de esta fundación de interés privado, una figura que le permitió mantenerse en el anonimato. Las leyes de Panamá le asignan al "protector" el control de las decisiones y activos de una fundación, sin que su nombre aparezca en los registros.

Te recomendamos: Susana Giménez contó que también fue víctima de Giselle Rímolo

Como beneficiarios sustitutos - y herederos de sus bienes en caso de fallecimiento de Rímolo- fueron nombrados su madre, Julia Cristina Panno (50% del patrimonio); su hermano Fabián Jorge Alberto Rímolo (30%); y su actual marido, Juan Daniel Gaineddu (20%). Un año antes, Gaineddu había sido condenado a cuatro años de inhabilitación como abogado por prevaricato, al defender a Rímolo y Soldán al mismo tiempo y perjudicar al conductor televisivo para favorecer a su actual pareja, hoy detenida en Ezeiza.

La firma de la falsa médica aparece en documentos internos, formularios de apertura de cuentas y transferencias bancarias de The Best Woman Foundation, que forman parte de los nuevos documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con más de 100 periodistas miembros de la organización en todo el mundo. En la Argentina tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, su abogado Roberto Schlagel sostuvo que "ella desconoce la existencia de la Fundación. No tiene bienes ni cuentas en el país ni en el exterior".

De los estudios de TV a la cárcel

Rímolo había sido denunciada por suministrar medicamentos con supuestos principios activos naturales para bajar de peso -que promocionaba en los medios, a través de su vínculo con Soldán-, pero que en realidad tenían anfetaminas. Varios de sus pacientes tuvieron problemas de salud y una de ellas, Lilian Díaz, que era diabética, murió en 2001.

La ex pareja del conductor televisivo fue condenada en 2012 a nueve años de prisión por el ejercicio ilegal de la medicina, tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, estafas y homicidio culposo. También fue condenado su hermano Fabián. La sentencia y detención efectiva fue confirmada por la Corte Suprema en noviembre del año pasado. Desde entonces, está alojada en el pabellón Prisma del programa de atención a la salud mental de la cárcel de Ezeiza. Como anteriormente había cumplido dos períodos de prisión preventiva, de seis meses y un año, estará detenida hasta 2025.

Confidencialidad y protección patrimonial

The Best Woman Foundation se creó el 12 de diciembre de 2007 con un patrimonio inicial de solo USD 10.000, que se incrementarían rápidamente.

Dos meses después, Rímolo firmó un formulario para la apertura de una cuenta de la Fundación en el BNY Pershing Bank, una filial del The Bank of New York de Estados Unidos, junto a los directivos panameños puestos por Mossack Fonseca. En ese momento, declaró ingresos anuales de entre 50.000 y 100.000 dólares anuales, y un "valor líquido neto" de más de un millón.

En enero de 2010, según surge de cientos de documentos analizados por el equipo argentino de ICIJ, Gaineddu se comunicó telefónicamente con Ojero Costa para aprobar la apertura de una cuenta "en un banco de primera línea". En ese intercambio, el contador uruguayo le advirtió a Mossack Fonseca: "El doctor Gaineddu conoce toda la operatoria actual que estamos realizando, pero es importante tener presente que NO conoce el saldo de la cuenta (y que no lo debe conocer bajo ninguna circunstancia)".

Un mes más tarde, el estudio panameño intercambió información sobre los antecedentes penales de Rímolo -que para ese entonces ya estaba procesada- pero, aún así, decidió "aprobar la prestación de servicios de intermediación a través de Mossack Fonseca y abrirle una cuenta de inversiones en MAMSA"(Mossfon Assets Management), la filial del estudio panameño dedicada a inversiones.

"La Sra. Rímolo tiene una cuenta bancaria de inversiones en Suiza y requiere de nuestros servicios de intermediación ya que esta cuenta será cerrada muy pronto por dicho banco", puede leerse en un mail interno de Mossack Fonseca, fechado el 17 de febrero del 2010.

A partir de esa situación, evalúan abrirle una cuenta "escrow" (denominada asimismo fideicomiso o cuenta de depósito en custodia) que "serviría también como medida de Protección de Activos para la Sra. Rímolo, para que su estructura patrimonial pueda estar más escudada frente apotenciales nuevos demandantes que ella llama 'inescrupulosos'".

Sobre el monto de los fondos, el correo interno informaba que serían "aproximadamente USD 2 milones", que "se enviarían a la cuenta bancaria de inversiones de la fundación", con una escala previa en una cuenta de Mossack Fonseca "por razones de confidencialidad y protección patrimonial".

Movimientos de dinero

Los documentos analizados muestran en detalle toda la operatoria del estudio panameño para resguardar los activos de la Fundación de Rímolo sin exponer su nombre públicamente. Ese mismo año, 2010, Mossack Fonseca intentó abrir una cuenta para The Best Woman Foundation en un banco de Bahamas, pero la entidad rechazó a Rímolo como clienta por su situación judicial. Finalmente la cuenta a nombre de la Fundación fue aprobada en el Andbank de Panamá.

A partir de ese momento y hasta 2016, los cientos de documentos analizados muestran que hubo una decena de transferencias de dinero hacia cuentas en Hong Kong, Bahamas, el caribeño estado de Santa Lucía, Estados Unidos y Andorra, por un total de USD 175.000. En la mayoría de ellas el destinatario fue Gaineddu, quien, por ejemplo, el 5 de octubre de 2012 recibió USD 100.000.

El 6 de febrero de 2017, este abogado fue nombrado beneficiario principal del 100% del patrimonio de The Best Woman Foundation, aunque Rímolo conservó su rol de "protectora", y por ende el poder sobre las decisiones de la Fundación. Para ese entonces, Gaineddu se desempeñaba como asesor jurídico de la Dirección Provincial de Relaciones Interjurisdiccionales del Ministerio de Seguridad bonaerense. Estuvo en la función pública hasta noviembre del año pasado, cuando la gestión de María Eugenia Vidal no le renovó el contrato.