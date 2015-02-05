CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Junio de 2018
A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
29/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINUACIÓN)
23.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
10.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
21.00 MUNDIAL RUSIA 2018
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CONTRAPUNTO
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.26 DULCE HOGAR... ¡A VECES!
08.52 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
10.44 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN
13.16 BAILA CONMIGO
15.42 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.36 INVASORES
19.29 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
22.00 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN
TCM
06.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.09 LA NIÑERA
08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.39 LA NIÑERA
11.29 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
13.31 BEETHOVEN 2
15.46 CORAZÓN DE CABALLERO
18.09 RÁPIDA Y MORTAL
20.06 TANGO Y CASH
22.00 LA MÁSCARA DEL ZORRO
TNT
06.24 EL DESAFIO
08.04 EL GRAN PEZ
10.28 EL APRENDIZ DE BRUJO
12.31 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO
DORADO
14.49 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
17.42 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
20.17 MALÉFICA
22.00 LA CENICIENTA
23.58 TRIBUTO A GEORGE CLOONEY
01.17 INQUEBRANTA
SPACE
06.00 LA ISLA DE LOS TIBURONES
07.20 SPECIAL ID
08.59 EL SANTO
11.12 ERASED
13.13 DETRÁS DE LAS PAREDES
15.00 PRISIONERA DEL ESPACIO
16.53 VAN HELSING, CAZADOR DE
MONSTRUOS
19.22 ÁNGELES Y DEMONIOS
22.00 EL CONJURO
CINECANAL
10.00 UNA CENA PARA TONTOS
11.37 PELOTAS EN JUEGO
13.20 AVATAR
16.17 LA ERA DE HIELO 3
17.57 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
20.17 EL LIBRO DE LA VIDA
22.00 TED
23.52 PANDILLAS DE NUEVA YORK
SONY
11.00 SHARK TANK COLOMBIA
12.00 SHARK TANK COLOMBIA
13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 TOP CHEF
A DÓNDE IR
ESCUSA
(Bº ALTE. BROWN, 7º PASAJE
ENTRE CALLES 16 Y 17)
+HOY, A LAS 22, EL GRUPO “PIEDRAS
SAGRADAS”, INTEGRADO
POR “MAGO”, JUAN Y “TATA”, OFRECERÁ
UN SHOW ACÚSTICO.
CASA TERRAVIVA
(SANTA FE Y SAN MARTÍN)
+HOY, A LAS 23, PEÑA POR LOS 10
AÑOS DE “MÓSOJ ÑAUPA”, CON
LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
JOVITA SUBIRE, CLAUDIO
ACOSTA, EL RITUAL, RODRI SALVATIERRA,
SOL NACIENTE, LA ACADEMIA
MARTÍN FIERRO, Y EL BALLET
LATIDOS DE AMÉRICA.
HOTEL AMERIAN CARLOS V
(LAS TERMAS)
+MAÑANA, A LAS 22.30, SILVESTRE
Y ROXANA LUGONES PRESENTARÁN
LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE
JUNTOS”.
CLUB OLD LIONS
(PARQUE AGUIRRE)
+MAÑANA, A LAS 23, EN EL CICLO
DE PEÑAS SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”,
CON EL GRUPO SALITRAL
E INVITADOS: LA CRUZA DANZA,
ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO
ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN JIMÉNEZ
SORIA.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+MAÑANA, SE PRESENTARÁN NICOLE
NAU Y LUIS PEREYRA CON
“SE DICE DE MÍ”.
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
+ SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,
SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA
AL RESCATE”, ESPECTÁCULO MUSICAL
CON LOS PERSONAJES DE
“LA GRANJA” Y SUS CANCIONES.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,
FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN JUNTOS
EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”,
“ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,
SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA
POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA
INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON
LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA
PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET
LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL
ESTERO.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
29/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast) 00:35 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años) 29/06 - 17:40
(Cast) 21:30 (Cast) 00:20 (Subt)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
29/06- 17:00 (Cast) 19:40 (Subt)
GRINGO (2D): COMEDIA ,
ACCION (+16 AÑOS) 29/06 - 30/06 -
22:30 (Cast) 00:45 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
29/06 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)
00:30 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
29/06- 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) 29/06 - 30/06
- 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
01/07 - 04/07 - 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-
20:00- 22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $140
Jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $150
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.