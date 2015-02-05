CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Junio de 2018

A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA

29/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA

(CONTINUACIÓN)

23.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

10.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

21.00 MUNDIAL RUSIA 2018

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CONTRAPUNTO

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.26 DULCE HOGAR... ¡A VECES!

08.52 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

10.44 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN

13.16 BAILA CONMIGO

15.42 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.36 INVASORES

19.29 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

22.00 CREED. CORAZÓN DE CAMPEÓN

TCM

06.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.09 LA NIÑERA

08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.39 LA NIÑERA

11.29 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

13.31 BEETHOVEN 2

15.46 CORAZÓN DE CABALLERO

18.09 RÁPIDA Y MORTAL

20.06 TANGO Y CASH

22.00 LA MÁSCARA DEL ZORRO

TNT

06.24 EL DESAFIO

08.04 EL GRAN PEZ

10.28 EL APRENDIZ DE BRUJO

12.31 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO

DORADO

14.49 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

17.42 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

20.17 MALÉFICA

22.00 LA CENICIENTA

23.58 TRIBUTO A GEORGE CLOONEY

01.17 INQUEBRANTA

SPACE

06.00 LA ISLA DE LOS TIBURONES

07.20 SPECIAL ID

08.59 EL SANTO

11.12 ERASED

13.13 DETRÁS DE LAS PAREDES

15.00 PRISIONERA DEL ESPACIO

16.53 VAN HELSING, CAZADOR DE

MONSTRUOS

19.22 ÁNGELES Y DEMONIOS

22.00 EL CONJURO

CINECANAL

10.00 UNA CENA PARA TONTOS

11.37 PELOTAS EN JUEGO

13.20 AVATAR

16.17 LA ERA DE HIELO 3

17.57 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

20.17 EL LIBRO DE LA VIDA

22.00 TED

23.52 PANDILLAS DE NUEVA YORK

SONY

11.00 SHARK TANK COLOMBIA

12.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 TOP CHEF


A DÓNDE IR

ESCUSA

(Bº ALTE. BROWN, 7º PASAJE

ENTRE CALLES 16 Y 17)

+HOY, A LAS 22, EL GRUPO “PIEDRAS

SAGRADAS”, INTEGRADO

POR “MAGO”, JUAN Y “TATA”, OFRECERÁ

UN SHOW ACÚSTICO.

CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

+HOY, A LAS 23, PEÑA POR LOS 10

AÑOS DE “MÓSOJ ÑAUPA”, CON

LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

JOVITA SUBIRE, CLAUDIO

ACOSTA, EL RITUAL, RODRI SALVATIERRA,

SOL NACIENTE, LA ACADEMIA

MARTÍN FIERRO, Y EL BALLET

LATIDOS DE AMÉRICA.

HOTEL AMERIAN CARLOS V

(LAS TERMAS)

+MAÑANA, A LAS 22.30, SILVESTRE

Y ROXANA LUGONES PRESENTARÁN

LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE

JUNTOS”.

CLUB OLD LIONS

(PARQUE AGUIRRE)

+MAÑANA, A LAS 23, EN EL CICLO

DE PEÑAS SE REALIZARÁ “LA SALITRERA”,

CON EL GRUPO SALITRAL

E INVITADOS: LA CRUZA DANZA,

ROMANZA, JOVITA SUBIRE, MARIO

ÁVILA, EL SYMBOL, Y MARTÍN JIMÉNEZ

SORIA.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+MAÑANA, SE PRESENTARÁN NICOLE

NAU Y LUIS PEREYRA CON

“SE DICE DE MÍ”.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

+ SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,

SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA

AL RESCATE”, ESPECTÁCULO MUSICAL

CON LOS PERSONAJES DE

“LA GRANJA” Y SUS CANCIONES.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,

FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN JUNTOS

EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”,

“ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,

SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA

INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON

LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA

PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET

LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL

ESTERO.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/06 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast) 00:35 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años) 29/06 - 17:40

(Cast) 21:30 (Cast) 00:20 (Subt)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

29/06- 17:00 (Cast) 19:40 (Subt)

GRINGO (2D): COMEDIA ,

ACCION (+16 AÑOS) 29/06 - 30/06 -

22:30 (Cast) 00:45 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

29/06 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)

00:30 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/06- 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) 29/06 - 30/06

- 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

01/07 - 04/07 - 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-

20:00- 22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $140

Jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $150

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

 
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