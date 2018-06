Gran expectativa por la jornada final que se disputará mañana

29/06/2018 - La Liga Clásicos Barriales del Sur programó para la tarde de mañana la jornada final de su certamen Apertura, lo que despertó gran expectativa entre los aficionados. Los partidos del primer turno se jugarán desde las 15, mientras que el segundo turno está programado para las 16 y el tercero, para las 17. El cronograma de encuentros es el siguiente: En Villa María, Pablo VI vs. Rivadavia (20); Villa María vs. Fénix Jrs (20) y B. Libertad vs. Rompeparedes (20). En Viamonte, B- San Martín vs. Juv San Lorenzo (20); Lavalle vs. Vino Tinto (20) y Mónaco vs. Taller Negro Juárez (30). En Mariano Moreno, M. Moreno vs. Los Topos (20); Pibes Cáceres vs. Los Kokas (20) y Sport Smata vs. Panif Vidal (20). En Colón y 59, Juv Ejer Argentino vs. La Gente del Polaco (20) y Torito vs. Desp Daniela (20). En Secos, Los Secos vs. Los Ideales (20) y Stilnovo vs. Tronkito (30). En Pitufos, Mailín vs. Mala Fama (20); Pibes de la 67 vs. Independiente (20) y Pibes Astilleros vs. Estudiantes (30). En Virgen del Valle, Trofeo JJ vs. Alte Brown (20). En Campeones del 28, La Gobernador vs. La Dorrego (20); Barra de Gento vs. Eli FC (20) y Chemes vs. Pumas del 8 (20). En Boca de Flores, Los Sucios vs. Golo Sur (30); Villa María vs. Elect Trejo (30); Damaso Palacio vs. PSG (30) y Fondo de Vinalar vs. Kiosco Benja (30). En Zanjón, Hnos FC vs. Pasaje 445 (20); Tronkito Jrs vs. La Gruta (20); Vinalar vs. Juv Vinalar (20) y Juv La Ancha vs. Ciclón Jrs (20).