El domingo, en el turno matutino, saldrá a escena el capítulo 15

29/06/2018 - La Asociación Civil Pasión Futbolera programó para este domingo, desde las 10, la decimoquinta fecha de su Torneo Anual, que tendrá la siguiente programación: En Asociación: Gus-Mar vs. Central Córdoba. En El Triángulo: El Triángulo vs. Trigoria. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Veteranos de Estudiantes. En Filial 23: Molinari 55 vs. Carrizo Bombas de Agua. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Reparaciones Ismael Díaz. En París: Simusa vs. O. B. Vista-Sialle. En Lavalle y Vías: Ateneo San Roque vs. Estrella del Norte. En tanto, Km. 49 Ropa Informal gana los puntos ante Ima Construcciones.