Tras el parate por el Día del Padre, retornó la acción

29/06/2018 - Luego del parate por el Día del Padre, el pasado domingo volvió a rodar la pelota en la Liga Comercial de Santiago. Se pudieron ver buenos partidos, goleadas y grandes jugadas. Todos los encuentros que fueron programados por la Secretaría de Deportes del Sindicato Empleados de Comercio se jugaron en su polideportivo en El Zanjón. En esta décima fecha se registraron 44 goles, un poco más que la fecha pasada. Hubo solamente dos empates registrados y cinco fueron los jugadores que vieron el acrílico rojo por parte de los árbitros. Este domingo, en las canchas del predio de El Zanjón, se jugará la undécima fecha que tendrá estos duelos: En Cancha Nº 1: 9.30, O’Globo Megacotillon vs. OBV Garbarino (C35); 11, Súper Vea vs. Despensa Islas Malvinas (L); 12, Las Malvinas FC vs. Pritty FC (L); 13, Las Malvinas B vs. Servicio Técnico Pablo (C35); 15, Los Amigos vs. Ferretería Comercial Colón (L) y 16, Termas Unidos vs. Namaskar (L). En Cancha Nº 2: 9.30, Maxihogar vs. Despensa Doñita (C35); 11, El Rejunte FC Colón vs. Línea Blanca (L); 12, Neumáticos del Valle vs. Óptica Molinari (C35); 13, Macroffice vs. Servicio Eléctrico Díaz (L); 15, Kiosco Máxima vs. Ferretería Comercial Colón (C35) y 16, El Príncipe SRL vs. Carro Bar Kimba (L). 